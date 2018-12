Reprenen definitivament el servei de renovació del DNI al Berguedà

La renovació del DNI es torna a fer amb regularitat al Berguedà. Després que l'octubre del 2017 l'equip mòbil de la Policia Nacional va informar al Consell Comarcal del Berguedà que cancel·lava la seva visita a Berga per la situació política a Catalunya, el juliol d'aquest any es van tornar a fer renovacions i també a l'octubre.

Ara, ja s'han anunciat la data de la renovació. Un equip mòbil de la Policía Nacional serà al pavelló de Suècia, a Berga, el dimarts 29 de gener, de 10 del matí a 1 del migdia. Les persones interessades per renovar el DNI aquell dia han de tenir cita prèvia. El Consell Comarcal del Berguedà serà l'encarregat d'elaborar aquest llistat de les 60 places que ha autoritzat la Policía Nacional. El 29 de gener es podrà renovar DNI i fer noves altes. Les 60 places disponibles pel 29 de gener es podran reservar a partir del 7 de gener, a les 8 del matí .

La cita prèvia es podrà demanar presencialment o per telèfon (938213553), a partir de les 8 del matí del dilluns 7 de gener. Un cop s'hagin apuntat les 60 persones, no s'obrirà llista d'espera. Fonts del Consell Comarcal han explicat que no s'acceptaran sol.licituds de cita prèvia ni per whatsapp ni per correu electrònic, «al considerar que, a l'haver autoritzat poques places, principalment les persones grans (i amb menys accés a la tecnologia) són les que han de tenir preferència».

Una setmana més tard, el dimarts 5 de febrer, es podran recollir els DNI renovats.