Altarriba repetirà com a alcaldable d'ERC a Puig-reig

Josep Maria Altarriba Alti, alcalde de Puig-reig des del 2015, repetirà com a alcaldable d'una candidatura de Junts per Puig-reig-Acord Municipal (AM), el paraigua d'ERC.

«Seré de nou l'alcaldable de Junts per Puig-reig», ha confirmat a Regió7 Josep Maria Altarriba. El 2015 ja va encapçalar una llista integrada per moltes persones independents com ell mateix, tot i que posteriorment s'ha fet militant d'Esquerra. El 2015 van donar la sorpresa perquè van aconseguir la majoria absoluta amb 6 regidors, mentre que CiU va quedar amb 4 i un independent n'aconseguia 1. Alti es presenta amb la voluntat de ser reelegit per poder completar un nou mandat i acabar els projectes engegats en l'actual.

Josep Maria Altarriba explica que no li ha costat decidir-se, «tot i que al principi tenia reserves perquè el 2019 ja farà quatre anys que governem, i per l'edat que tinc [60 anys]». Ha exposat que la proposta de Junts per Puig-reig «és un projecte de base i hi continua havent les mateixes persones», per bé que la candidatura en la qual estan treballant presentarà noves incorporacions.

L'alcalde i alcaldable ha dit que «em fa il·lusió que el que hem començat» es pugui continuar. Ha explicat que l'experiència d'aquest mandat li ha ensenyat que «quatre anys són pocs», insuficients en qualsevol cas per poder materialitzar les propostes i projectes en què han estat treballant. «Aquesta primera legislatura haurà servit per posar els fonaments de l'edifici», ha indicat. «Quan vam entrar, vam trobar un seguit d'infraestructures que estaven molt malmeses». En aquest sentit va posar com a exemple la xarxa de clavegueram, una de les àrees on s'actuarà amb un projecte de mig milió d'euros per reparar un col·lector trencat a cal Julió, o la millora de la xarxa d'enllumenat públic, molt malmesa. De cara al futur «tenim projecte i una idea de com volem que sigui el poble», ha assegurat Altarriba. Ara ja treballaran per «consolidar» la llista que preveuen haver enllestit després de les festes.

Josep Maria Altarriba té 60 anys i és de Navàs, tot i que fa més de dues dècades que viu a Puig-reig. De professió és auxiliar de farmàcia i treballa a la farmàcia Bertran de Puig-reig. Està estretament vinculat al teixit associatiu: forma o ha format part del grup Carrilet Teatre, del club de bàsquet, de l'ANC i de les AMPA dels centres educatius dels seus fills.