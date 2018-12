La Diputació augmenta un 77'6% la seva inversió al Berguedà en la darrera dècada

La Diputació de Barcelona ha augmentat un 77'6% el volum d'inversió que ha fet el Berguedà en el que portem de l'actual mandat en comparació amb el que hi va invertir en el mandat 2008-2011, fa una dècada. Així mentre en aquell mandat la inversió al Berguedà que va fer la Diputació a través del Pla Xarxa de Governs Locals va ser de 17,66 milions d'euros, en els tres anys de l'actual -que es va iniciar el 2015 i s'acabarà el 2019- ja és de 31,37 milions d'euros. Per tant, la xifra final quan s'acabi aquesta legislatura serà superior a aquesta quantitat i també als 32,2 milions que l'ens va invertir a la comarca en el mandat 2011-2015. Així ho ha explicat Marc Castells, president de l'ens provincial aquest dimarts al Consell Comarcal del Berguedà després de visitar el xalet Catllaràs de la Pobla de Lillet, obra d'Antoni Guadí. El dirigent ha destacat que es tracta «d'un increment brutal de recursos que rep el territori» i ha dit que respon a «l'aposta del Consell Comarcal del Berguedà de lluitar per cadascuna de les subvencions» de l'ens i alhora demostra «la tasca ingent que fa la Diputació». Castells ha dit que «l'increment de recursos pel territori permet explicar a la ciutadania que està en bones mans» ha dit Castells. «La Diputació està al costat de les institucions que fan la feina ben feta com el Consell Comarcal del Berguedà».

La inversió que ha fet fins ara la Diputació correspon als Plans de Foment de l'Ocupació (2,24 milions d'euros), el servei de teleassistència que dóna servei a 1.254 usuaris de la comarca; el finançament de llars d'infants (658.000 euros), 1,4 milions d'euros pel desenvolupament local, les obres per acostar la fibra òptica a 4 municipis amb una població de 2.184 habitants i una inversió de 2,21 milions d'euros que afecta a 28,9 quilòmetres de carreteres de al comarca, 2,14 milions d'euros destinats a la millora i reforma d'edificis singulars i elements patrimonials i la inversió d'1,3 milions d'euros per fer millores als polígons industrials de Berga i Puig-reig.

Per la seva banda, Josep Lara, president del Consell Comarcal del Berguedà ha assegurat que «els ajuntaments sort en tenim de la Diputació» per l'ajuda tècnica i econòmica que els proporcionen. «Difícilment podríem tirar endavant projectes que tenim en cartera sense el suport de la Diputació de Barcelona» ha assegurat el dirigent berguedà.