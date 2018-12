Dos projectes del Berguedà rebran ajudes per combatre l'estigma en la salut mental

L'entitat «Obertament per la salut mental, dona la cara» ha fet públics els 7 projectes guanyadors de la seva convocatòria d'ajuts econòmics «destinada a impulsar iniciatives de lluita contra l'estigma en salut mental». L'objectiu de la convocatòria «és facilitar el desenvolupament de projectes que contribueixin a la millora de les actituds i els comportaments vers les persones amb una problemàtica de salut mental amb la finalitat de lluitar contra l'estigma amb col·lectius específics de l'àmbit laboral, sanitari, juvenil o comunicatiu». A la convocatòria d'enguany s'hi havien presentat 30 propostes.

Dues d'aquestes iniciatives són del Berguedà. La Fundació Grup Horitzó ha presentat la proposta «Comuniquem per a la salut mental». El projecte preveu set trobades entre periodistes, persones amb problemes de salut mental, familiars i professionals de la salut mental. En aquestes trobades, es realitzaran ponències, debats, role-playings, dinàmiques, testimonis en primera persona i visites a l'organització per tal de posar en evidència l'estigma que existeix entorn de la salut mental en els mitjans de comunicació. Per fer aquesta iniciativa s'han rebut 5.000 euros d'ajuda.

El segon projecte porta per lema «Treballem per la salut mental» i és de la Fundació Social Berguedà. Els promotors volen desenvolupar diferents accions adreçades a empresaris de la comarca «per tal de trencar els prejudicis que puguin tenir a l'hora de contractar persones amb trastorns de la salut mental». Es faran trobades informals, formacions i també interacció amb persones afectades. A través de relats en primera persona i experiències d'inserció laboral de treballadors i treballadores amb problemàtica de salut mental, es vol reflexionar sobre els estereotips i prejudicis que existeixen a l'àmbit laboral. Han rebut 3.000 euros d'ajuda.