La Fireta espera superar els 2.000 visitants a la Torre de Viladomiu Nou

La Fireta, el mercat d'artesania, espera superar els 2.000 visitants que va aplegar el 2017 a cal Metre. Enguany la mostra torna a la Torre de l'Amo de Viladomiu Nou de Gironella, on els dies 15 i 16 de desembre hi haurà 22 expositors de Catalunya que oferiran complements de moda, joieria i cosmètica. També hi haurà actuacions musicals amb el Vermusic, jocs i parades de productes d'agroalimentació. Ahir es va presentar el certamen, que també vol ajudar a descobrir espais singulars del patrimoni berguedà. Per l'esquerra, Sara Maiol, Alba Perarnau, Esther Barniol i Lluís Vall.