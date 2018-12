L'esperada reforma del xalet Catllaràs d'Antoni Gaudí es licitarà en 15 dies

En 15 dies es licitarà els treballs de reforma integral de l'edifici del xalet Catllaràs de la Pobla de Lillet obra d'Antoni Gaudí que aquest dimarts ha visita Marc Castells, president de la Diputació de Barcelona, ens que cofinançarà aquesta anhelada actuació.

El cost de la intervenció és de 567.00 euros que es financen amb una aportació del 50% del cost global per part dels Fons de Desenvolupament Regional (Feder), que són 283.000 euros; la Generalitat hi posa 183.000 euros a través del Pla de Foment de Turisme i la Diputació de Barcelona hi aporta 100.000 euros.

Les obres de recuperació de l'edifici consisteixen en la rehabilitació de les façanes, la impermeabilització i aïllament de la coberta, la rehabilitació de les mansardes, l'adequació exterior, el condicionament de l'accés que ara és una pista sense asfaltar, la instal·lació de l'energia fotovoltaica i la depuració de les aigües. La restauració d'aquest espai propietat del consistori ha de ser el primer pas per fer-lo visitable i a partir d'aquí determinar-ne els nous futurs usos relacionats amb la natura i Antoni Gaudí.

El president de la Diputació Marc Castells ha destacat la importància de preservar patrimoni com el malmès xalet Catllaràs. «Som els marmessors del llegat dels nostres avantpassats». I s'ha desfet en elogis per aquest bé patrimonial i l'entorn natural a la serra del Catllaràs amb espais de gran bellesa com el Roc de la Lluna que avui ha descobert. «Vostès no saben que tenen joies» ha dit davant dels periodistes i autoritats locals. Castells ha animats els berguedans a «presumir de tenir obres de Gaudí al seu territori, això no ho pot dir tothom». L'han acompanyat en la visita al xalet Catllaràs l'alcalde de la Pobla de Lillet Vicenç Linares, el president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, el diputat Jesús Calderer així com alcaldes de la comarca com el de Puig-reig Josep Maria Altarriba, el de Gironella David Font i el de La Nou Eleuteri Adelantado

Marc Castell ha fet estada el Berguedà per fer balanç de les ajudes que l'ens provincial ha donat a la comarca des de l'inici d'aquest mandat.