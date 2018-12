Berga convoca els joves perquè decideixen els usos del local de joventut

Per l´esquerra Janina Vilana i Mònica Garcia al nou local de joves, aquest dimecres

Per l´esquerra Janina Vilana i Mònica Garcia al nou local de joves, aquest dimecres D.C.

El govern de Berga ha convocat els joves d'entre 15 a 25 anys de la ciuta perquè el diumenge 23 de desmebre a les 6 de la tarda participin en una trobada que té com a objectiu que facin propostes sobre què volen fer i quins usos donar a l'edifici de joventut, situatr al número 13 del carrer Mossèn Espelt. A la jornada participativa hi haurà música, un debat, tapes i un improshow. Així ho han explicat, aquets dimecres, la regidora de Joventut Mònica Garcia i la tècnica de l'àrea janina Vilana. L'objectiu és que d'aquesta trobada en surti uan pluja d'idees.

A partir d'ara el govern farà difusió d'aquesta convocatòria als centres educatius, a les xarxes i també a través de les entitats juvenils. L'edifici de 370 metres quadrats disposa d'una sala d'assaig insonoritzada, dues sales grans i una altre que e spot divdiri en dues i lavabos. A Berga «no hi ha unb equipament adreçat als joves» ha indicat la regidora Mònica Garcia. Paral·lelamnet a la tasca de contactar amb el sjove sperquè siguin ells el sque diguin què necessiten, el govern treballa en la redacció d'un pla d'usos per l'espai amb els tècnics de la Diputació

Aquest edifici es va concebre en el mandat 2007-20011. La primera activitat que s'hi ha dut a terme ha estat aquest any en concret una exposició sobre els perills de les drogues. El local ocupa una planta semisoterani de 370 metres quadrats, els baixos del bloc de pisos de promoció pública del carrer Mossèn Espelt. aquí hi havia hagut el magatzem de les brigades municipals i anteriorment el cementiri. El cost de l'edifici que es va anunciar el 2011 era de 165.725 euros. Per orbir-lo ha calgut reparra goteres, posar-hi portes, posar la calefacció, l'alarma i wifi.