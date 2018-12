La particular segona vida de l'abandonada mina de la Consolació de Cercs

La lluna plena pretén il·luminar l'abandonada torre del comte de Fígols, a l'antiga mina de la Consolació, en una nit de divendres de mitjan novembre, on es volten els zero graus. Víctor Fernández, portaveu del Grup d'Amics del Misteri (GAM), s'endinsa en la construcció a la recerca d'algun tipus de fenomen paranormal, forces, energies, ànimes de difunts o manifestacions «del més enllà». No es tracta d'un fet aïllat, ja que els caçadors d'aquest tipus de fenomenologia són alguns dels nombrosos curiosos que –especialment en els darrers mesos i anys- es passegen per la zona de la mina. Exploradors de llocs abandonats, fotògrafs o grafiters són altres visitants habituals que estan donant una segona vida a aquesta mina, que va ser propietat de Carbones de Berga, que va tancar les instal·lacions el 1991.



Fenòmens paranormals?

És la cinquena vegada que Fernández trepitja la zona. Ell és d'Espar-reguera, està casat, té dos fills i és pintor d'automòbils, però un dels seus hobbies és recórrer racons amb l'esperança de topar amb casos paranormals i obtenir respostes d'alguna entitat, sigui a través de veus o sons. «En més del 90% de les vegades no passa res, però quan passa et puja l'adrenalina», diu. Aquest cop, l'especialista fa diverses proves i experiments, bàsicament a la planta baixa, amb l'objectiu d'obtenir alguna resposta paranormal. La més repetida és l'intent de capturar alguna psicofonia, que es basa a formular preguntes en espera que l'aparell de gravació capti alguna resposta entenedora d'aquestes entitats o energies. «Com us dieu? Quants sou? Vas treballar a la mina? Pots fer un senyal?». En aquesta ocasió, cap de les qüestions va tenir ni una resposta ni una reacció que es pogués tipificar com a paranormal.

Més enllà dels enregistraments, en l'experiment es va utilitzar l'spirsit box, un aparell que rastreja freqüències de ràdio a gran velocitat i que aparentment serveix per poder escoltar respostes relacionades amb les preguntes que es formulen. Fernández també va fer una prova d'aïllament, on tancat sol en un estret entresolat insistia a interrogar, per evitar així la suggestió de quan es va en grup. En cap cas hi va haver una resposta clara, més enllà d'alguns sorolls poc clars o definits. El detector de moviments no es va activar en cap moment, ni la càmera d'infrarojos va enregistrar res fora del comú.



Moltes visites

Però la Consolació és un lloc especial per a Fernández. En les dues primeres visites, ell i els seus companys no va tenir sort, però en la tercera, acompanyats d'una mèdium, recorda haver passat una nit «força moguda». «Vam fer proves a les que eren les cases dels treballadors, i vam sentir algú caminant per un passadís, quan estàvem totalment sols. A l'església [de la Mare de Déu de la Consolació] vam obtenir respostes a través de l'spirit box, concretament, preguntant sobre la història i els assassinats que hi va haver en la guerra civil vam sentir els noms de Josep i David», assegura. Però el que més el va impactar en aquella ocasió van ser els reiterats cops que van poder sentir a la torre i, especialment, sons «com si alguna cosa s'arrossegués o algú arrossegués un peu» i «el so d'un cascavell». «Semblava que volia jugar amb nosaltres. A més, ens vam informar i vam veure que l'expropietari [el comte Olano] tenia una forta coixesa», afegeix. Fernández descarta totalment que hi hagués ningú més al lloc, ja que hi van passar tota la tarda i nit, i els cops no provenien de corrents d'aire.

En la quarta inspecció, Fernández i una altra companya del GAM van participar en l'enregistrament d'un programa pr ael canal de Youtube del Grupo Zero Investigación, on es van repetir fets paranormals. En aquest cas, també es van utilitzar aparells com un estri que genera soroll –que aparentment facilita la comunicació amb aquestes entitats, un detector de proximitat, un sensor de camps electromagnètics o una càmera termogràfica. A la planta baixa de la torre, un dels sensors de temperatura es va disparar per una alteració, el que van catalogar com a «interacció intel·ligent». A la torre també van enregistrar alguna psicofonia, una de molt nítida, a l'entresolat que deia «corre», segons explica Ivan Llacer, un dels membres d'aquest altre grup. Tot i això, com s'aprecia en l'experiència que van enregistrar, van sentir un parell de cops, un dels quals responia a si volien que anessin a l'església, a pocs metres de la torre. «Dotze segons després de la pregunta es va sentir un cop de porta impressionant, i aquell dia no hi havia ni corrents d'aire ni soroll. És el que més em va impactar d'aquella exploració», diu.

A l'església van captar alguna veu amb poca importància a través de l'spirit box, i van sentir el soroll d'«alguna cosa movent-se en un lloc on aparentment no hi havia res», diu Llacer. El més interessant, però, va ser l'enregistrament d'un parell de psicofonies enllaçades: «Ens vam asseure als bancs com si fos una missa. La primera no és molt clara, però la segona parla en català i entenem que diu 'tanca la porta, fill'», explica. Segons ell, és un fet curiós, ja que «es tracta d'una església, i la referència a fill pot ser d'un capellà o sacerdot».



Una zona amb història

Tot i que no és habitual trobar-hi grans fets paranormals, la Consolació s'està convertint en un indret de pelegrinatge per als amants del misteri. S'hi atribueix una certa fama d'acollir fets inexplicables, però és una més de les desenes de localitzacions que n'hagin pogut registrar, especialment llocs abandonats, com diuen els exploradors. Fernández defensa la teoria de la impregnació que, tot i que «no es pot demostrar», defensa que els llocs on hi ha hagut molta càrrega emocional per successos dramàtics –com els accidents miners, especialment si són estructures de pedra o de granit, les energies poden quedar absorbides i, amb el temps, tornar-se a manifestar. Llacer també atribueix els «fenòmens inexplicables que obeeixen patrons desconeguts» a la història: «No sempre en trobaràs, però es poden captar coses i contactar amb el més enllà. Que es tracti de morts o éssers que van a la zona per la càrrega del dolor i patiment... això no ho podem saber».



Youtubers i Horrorland, alguns dels 'culpables'

Si bé la mina fa anys que està abandonada, cert és que hi ha hagut alguns fets recents que poden haver influït en l'augment d'una certa popularitat entre els sectors interessats en la seva exploració.

Les darreres setmanes no és estrany trobar cotxes aparcats al costat de la zona de la torre, les oficines, els magatzems i els tallers, per exemple. L'obertura d'Horrorland es pot haver traduït en més curiosos a la zona, ja que no és estrany que molts perfils dels visitants d'aquest parc se sobreposin amb els dels curiosos que, empesos pel misteri o altres motius, siguin propensos a visitar llocs abandonats.

Hi ha un altre fet que hi pot haver tingut un impacte més prolongat, i que de ben segur ha acostat nous exploradors a la zona. El mes de març de l'any passat, dos youtubers destacats en l'àmbit estatal, Carlos Marín (Señor Zeta) i Pau Clavero (Clavero), amb més de 725.000 i 519.000 subscriptors respectivament, van visitar la zona. En tots dos casos, ho van fer acompanyats del fotògraf berguedà Jordi Corominas, conegut com a devonart_ a Instagram –on té més de 177.000 seguidors, que els va descobrir la zona. Marín es va dedicar bàsicament a la fotografia –en un vídeo amb més de 384.000 reproduccions–, i Clavero, en sintonia amb la temàtica del seu canal, també propera a l'exploració de llocs abandonats, ho va aprofitar per visitar tota la zona i fer una peça que han vist més de 331.000 persones. Tot i ser curosos donant el mínim d'informació sobre la localització, la seva publicació ha portat nous exploradors.

Però no tota la culpa és dels youtubers coneguts, ja que també podem trobar documents sobre la mina en plataformes de vídeo com Youtube, o podcasts destacats del món del misteri que se n'han fet ressò els darrers mesos, com Codex o Otros Mundos, que evidencien el creixement de la popularitat. D'altra banda, el boca-orella entre els curiosos i l'existència de portals web especialitzats que ofereixen informació del lloc, siguin de fotografia, fets paranormals, exploració o qualsevol altre tipus, han contribuït a augmentar la freqüència de visites.