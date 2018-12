El Consell Comarcal modifica la recollida de residus per les festes de Nadal

El Consell Comarcal del Berguedà ha plantejat lleugers canvis en els dies i horaris de recollida de residus amb el nou sistema porta a porta en alguns municipis de la comarca per les festes de Nadal. Segons fonts de l'ens comarca, aquestes modificacions s'apliquen "per permetre als i les treballadores conciliar amb les seves famílies, en dies molt assenyalats i, al mateix temps, donar el millor servei a la població, tenint present que durant aquestes dates es genera molt més volum en algunes fraccions concretes."



Canvis a quatre municipis

Gironella – Els dilluns 24 i 31 de desembre, en comptes de començar la recollida a les 10 de la nit, es començarà a les 12 del migdia. La resta de dies, sense variacions.

Puig-reig – Dissabte 5 de gener de 2019, en comptes de començar la recollida a les 10 de la nit, començarà a les 6 del matí. Es poden treure els cubells, divendres 4 de gener, a la nit. Els altres dies, sense variacions.

Casserres – La recollida de la resta del dimarts 25 de desembre no es farà i passa al dijous 27, a la mateixa hora. Els altres dies, tot igual.

Olvan – La recollida de la resta del dimarts 1 no es farà i passa al dijous 3 de gener, a la mateixa hora. Els altres dies, tot igual.

A Avià, Vilada, La Pobla de Lillet, Bagà, Guardiola de Berguedà, Sant Julià de Cerdanyola i Cercs, els horaris i dies de recollida no varien. Sí que s'afegeix una recollida domèstica de resta el dimarts 18 de desembre.

Tampoc no varien en el cas de Berga. Dimarts 25, dia de Nadal es recull orgànica i paper (com cada dimarts), dimecres 26 es recull la resta (com cada dimecres) i dijous 27 es recull orgànica i envasos (com cada dijous). Els horaris seran els habituals. Sí que varia a Berga, la recollida comercial del la tarda-nit de Reis: en comptes de fer-se el dissabte 5 de gener a partir de les 2 del migdia, aquesta recollida comercial de paper-cartó i orgànica s'avança al divendres 4, a partir de les 10 de la nit.

Es recomana, sobretot en el cas de la recollida comercial, que els establiments treguin els cubells al carrer una o dues hores abans que comenci la recollida i que els tornin a entrar un cop feta aquesta, sempre que sigui possible. Evitant així que hi hagi cubells al carrer durant dies, sobretot en festius.

A més a més, conscients que durant les festes les llars generen un volum més alt de paper i cartró, també es reforçaran les illes amb més contenidors d'aquesta fracció.