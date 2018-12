Gironella acabarà el 2019 l'obra per fer el teatre a Viladomiu Nou a l'antic cinema

El govern del PDeCAT de Gironella preveu acabar el 2019 l'obra de reconversió de l'antic cinema en un teatre i espai polivalent a l'antic cinema de Viladomiu Nou. Es tracta d'una intervenció que s'ha anat fent per fases des del 2012 i que acabarà tenint un cost global d'1 milió d'euros. Per al pressupost d'inversions del proper exercici, el govern aposta per aquesta actuació amb una inversió de 711.474 euros, que es paga amb una ajuda del fons Feder del 50%, una altra de la Diputació del 25% i la resta la posa el consistori. Aquesta és una de les actuacions amb més pes del capítol d'inversions del 2019, que serà de 3,1 milions d'euros i és el més elevat dels darrers 8 anys, segons ha explicat a Regió7 l'alcalde de Gironella, David Fonts.

A aquest edifici s'hi va declarar un incendi a la dècada dels 80 i es va haver d'enderrocar. Aquest equipament tindrà planta baixa més dues plantes superiors per a la sala de control i sales polivalents. A més de fer les funcions de teatre, l'objectiu és que es pugui fer servir per a qualsevol tipus d'activitat que s'adapti a les característiques de l'equipament. Abans d'escometre aquesta tercera fase s'han dut a terme dues fases per un valor de 350.000 euros. Aquesta inversió l'ha d'adjudicar el Consell, perquè forma part del paquet d'inversions de millores patrimonials per les quals el Consell Comarcal conjuntament amb diferents ajuntaments van aconseguir una ajuda de gaierebé 1 milió d'euros dels fons Feder. El batlle de Gironella ha indicat que la previsió és que l'adjudicació es faci el 2019. David Font ha dit que la intervenció permetrà «posar el punt final» a uns treballs pels quals «hem mogut cel i terra» per aconseguir les ajudes per fer-la realitat. «Un pressupost global d'1 milió d'euros no és una quantitat menor per a un poble de les dimensions de Gironella».

La segona gran obra del capítol d'inversions és completar els treballs de millora de l'enllumenat públic amb una partida de 895.191 euros. Es tracta de completar amb una tercera fase els treballs ja iniciats que suposaran haver dotat de llums led el poble i la renovació i posada al dia dels quadres elèctrics perquè «compleixin la normativa», ha indicat l'alcalde, David Font.

El dilluns 17 el govern portarà al ple l'aprovació del pressupost del 2019, que manté la línia de garantir les inversions de caire social per als veïns en diferents àmbits, generar activitats que dinamitzin el poble i evitar generar deute que hipotequi el consistori.