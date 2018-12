El PDeCAT denuncia un cas de contractació pressumptament irregular del govern de Berga

El principal grup de l'oposició de Berga, el PDeCAT ha denunciat que el govern de la CUP ha fet una contractació pressumptament irregular d'una tècnic mig de gestió a l'àrea d'intervenció municipal per cobrir la baixa de l'interventor municipal per jubilació a final d'aquest mes.

En un comunicat, el seu portaveu Ramon Minoves acusa el govern de la CUP d'actuar amb «favoritisme, i arbitrarietat i manca de planificació» atès que fa temps que se sap que l'interventor es jubila i per això la seva substitució es podia haver previst d'antuvi. A més l'àrea de Recursos Humans ha fet un informe desfavorable del nomenament i també adverteix «de la nul·litat de ple dret» atès que «no es compleixen els principis d'accés a la funció pública: igualtat, mèrit, capacitat i publicitat» segons consta als documents de l'expedient que ha fet públics aquest dijous el PDeCAT

Igualment hi ha un informe de l'interventor municipal-que es jubila-, «per no haver seguit el procediment adequat». Per la seva banda, el PDeCAT diu a més que «no hi ha informe del secretari municipal. El secretari només dona fe de l'acord». I hi afegeixen que la disposició que proposa l'alcalde accidental de Berga Oriol Camps,per donar validesa a la contractació «és del tot il.legal». Ramon Minoves ha explicat a Regió7 que demanaran explicacions d'aquesta contractació al govern de la CUP en el ple d'aquets dijous.



Es debatrà al ple d'aquest dijous

El govern de Berga porta a l'aprovació del ple d'aquest dijous una proposta perquè el consistori pugui fer el nomenament «amb la màxima urgència» d'un tècnic mig de gestió a l'àrea d'intervenció. L'interventor municipal es jubila a finals d'aquest mes. El 10 de juliol, l'executiu berguedà va convocar un procés de selecció de personal per trobar un substitut «per donar cobertura temporal» a aquesta plaça. La convocatòria en qüestió va quedar deserta. Aleshores, el govern va fer una consulta «a diferents administracions locals de la comarca del Berguedà i del Bages per saber la disponibilitat de les seves borses de treball i dels perfils d'aquestes». Aquesta consulta es va fer perquè l'Ajuntament de Berga «no disposa de cap borsa de treball equivalent per ocupar aquest lloc de treball».

Fruit d'aquestes consultes es va localitzar el perfil d'una tècnica que havia realitzat un procés selectiu, a mitjans del 2016, per cobrir una plaça i lloc de treball de tècnica d'economista del grup A1 a l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages «quedant en primera posició de la borsa de treball» segons afirma en una providència el regidor de Planificació Pressupostària. Francesc Ribera, en aquesta document, explica que el consistori «tampoc disposa d'un interventor/a habilitat nacional» i que «les funcions de l'àrea de Serveis Econòmics són urgents i inajornables». El que es pretén és que el substitut pugui entrar a cobrir la plaça abans no plegui la persona que es jubila per poder fer un traspàs «eficaç» de la feina. En la providència esmentada, el regidor Francesc Ribera demana al departament de Recursos Humans que «realitzi un nomenament per màxima urgència» de la candidata en qüestió.



Informes desfavorables

La responsable de Recursos Humans de l'Ajuntament, Marta Gorina informa «desfavorablement» aquest nomenament atès que «no es compleixen els principis d'accés a la funció pública: igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, així com d'altres detallats de la llei del Estatuts Bàsic dels Treballadors Públics». En el mateix informe s'adverteix de «la nul·litat de ple dret».

El 5 de novembre, l'interventor municipal Florenci Torrent informa que «s'ha d'efectuar reparament en no haver-se seguit el procediment adequat per la cobertura d'aquest lloc de treball». En d'altres paraules: l'interventor adverteix que es podria fer un nomenament irregular.

Tanmateix, posteriorment, l'alcalde accidental Oriol Camps, en una disposició del 19 de novembre proposa «aixecar el reparament que consta a l'informe de l'interventor municipal atès que es considera un nomenament urgent i inajornable pel bon funcionament del servei» d'intervenció. Així mateix declarar «l'excepcionalitat per donar cobertura de forma interina a aquesta plaça i lloc de treball, atès que les funcions són considerades urgents i inajornables». Com que el consistori «no es disposa de perfils tècnics a l'àrea de serveis econòmics, departament d'Intervenció, Tresoreria i Recaptació» proposa «aprovar el nomenament per màxima urgència» de la tècnica esmentada «com a personal funcionari interí en pràctiques, per un període de sis mesos, i posteriorment nomenament, en cas d'aptitud, de personal funcionari interí fins a l'ocupació reglamentària de la plaça i lloc de treball».

Finalment, fonts del govern de la CUP ha declinat fer declaracions i han dit que es donaran explicacions al ple d'aquest dijous.