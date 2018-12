El ple de Berga se solidaritza amb els independentistes presos en vaga de fam

El ple de l'Ajuntament de Berga ha aprovat, aquest dijous, una moció per solidaritzar-se amb els presos que han iniciat una vaga de fam per denunciar el bloqueig que el Tribunal Constitucional està imposant a l'accés al Tribunal Europeu dels Drets Humans. Amb els vots a favor del PdeCAT, la CUP, ERC i ICV s'ha aprovat el text presentat pel grup municipal del PdeCAT. La regidora del PSC, Rosalia Monroy, hi ha votat en contra perquè considera que "la política és política i la justícia és justícia" i que "s'ha de diferenciar". Per la seva banda, Joan Torres, d'ICV, tot i votar a favor, ha criticat les actuacions del president Quim Torra, que "menystenen alguns drets socials dels catalans".

La moció mostra el suport a la decisió de Jordi Sànchez, Jordi Turull, Joaquim Forn i Josep Rull d'iniciar una vaga de fam en denúncia a l'actuació del Tribunal Constitucional, «que amb la seva manera de procedir davant dels recursos d'empara presentats pels presos polítics evita l'accés de les seves peticions als Tribunals Europeus i Internacionals.» El mateix text també exigeix al Tribunal Constitucional que resolgui els recursos d'empara presentats pels presos i dona suport a totes les seves accions judicials per tal d'aconseguir que es revisi una presó provisional totalment injusta.