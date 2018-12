El govern de Berga preveu un nou concurs per al càrrec d'interventor

El govern de la CUP té previst convocar un nou concurs públic per cobrir la plaça d'interventor municipal, ja que el primer va quedar desert. El regidor Francesc Ribera va defensar-se, al ple d'ahir a la nit, de les crítiques del grup del PDeCAT arran de les seves declaracions que denuncien que el govern ha contractat una interventora de manera irregular per substituir la persona que ocupa el càrrec actualment, que es jubilarà quan acabi l'any.

El PDeCAT va acusar el govern de la CUP d'actuar amb «favoritisme, i arbitrarietat i manca de planificació», atès que l'àrea de Recursos Humans havia fet un informe desfavorable del nomenament d'aquesta nova tècnica, i també va advertir «de la nul·litat de ple dret» perquè «no es compleixen els principis d'accés a la funció pública: igualtat, mèrit, capacitat i publicitat», segons consta als documents que va fer públic ahir el PDeCAT. Igualment, van denunciar que hi ha un informe de l'interventor municipal -que és qui es jubila- «per no haver seguit el procediment adequat». Francesc Ribera va explicar ahir que el concurs que s'havia convocat a l'estiu, al qual estava previst que es presentessin més de mitja dotzena de persones, va quedar desert «perquè el dia de l'examen no s'hi va presentar ningú». En aquest sentit, Ribera va afegir que per evitar que el mes de gener l'Ajuntament de Berga es quedés sense interventor i també sense comptable -ja que també ocupa aquest càrrec-, es va optar per recórrer a borses de treball de tècnics d'intervenció d'altres ajuntaments veïns per cobrir la plaça de manera temporal.

Ribera va retreure al grup de l'oposició de «fer el ridícul» per «no haver demanat la informació als responsables del govern o als tècnics abans de fer un comunicat als mitjans de comunicació». El regidor recordava que «el concurs es tornarà a convocar i està al damunt de la taula tornar-ho a fer, però això comporta un procés i un temps». És per això, va argumentar, que el govern de la CUP ha optat per una solució temporal que ha consistit en la contractació de manera provisional d'una tècnica que pugui assumir les tasques de coordinació dels comptes i d'intervenció. Per a Ribera, el «ridícul» del PDeCAT es basa en diferents motius. El regidor va explicar que la persona contractada té els mèrits demostrats per ocupar el càr-rec en un altre concurs «similar al que es va convocar a Berga»; també perquè en lloc d'arbitrarietat han aplicat «la responsabilitat» per evitar un mal major el mes de gener. «Saben què hauria suposat quedar-nos sense comptable?», va demanar als regidors del PDeCAT. Ribera també els va dir que tampoc els podien acusar de manca de planificació, «han tornat a fer el rídicul, perquè fa mesos que es va planificar el concurs», tot i que va quedar desert.

Finalment, Ribera els va criticar per haver fet públics documents i dades que se salten els articles del ROM pel que fa a la confidencialitat de la informació. «Els demano que facin oposició, fiscalitzin la nostra feina i si detecten errors de gestió ho diguin, però que no facin electoralisme i que no posin en qüestió l'honorabilitat dels treballadors ni les seves capacitats». Ribera va admetre que «cometem errors» i va afegir: «Detectin-los, perquè no n'encerten ni un i ens donen temps gairebé sempre a corregir-los».

El regidor del PDeCAT Ramon Minoves va reiterar que el govern hauria pogut trobar «una altra solució», com per exemple demanar el servei d'interventor a altres administracions supramunicipals que l'ofereixen. Ribera li va contestar que «el problema hi era igualment perquè l'actual interventor també ocupa el càrrec de coordinador comptable».