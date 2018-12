La plataforma de suport a Venturós porta Ramon Cotarelo a Berga, avui

El Pavelló de Suècia de Berga acull, avui a les 8 del vespre, una xerrada de politòleg Ramon Cotarelo, organitzada per la Plataforma pels Drets Democràtics i Polítics de la ciutat, integrada per diferents entitats i nascuda per donar suport a l'alcaldessa inhabilitada Montse Venturós.

Ahir, en el seu blog Ramon Cotarelo deia que « ens esperen moments complicats, difícils. El 18 que ve comença la farsa judicial contra els presos polítics. Suposo que tots ells hauran de comparèixer davant els jutges, però, atès que el procés durarà molts dies, no sabem si alguns dels que van fer vaga de fam estaran en situació d'anar-hi. La farsa judicial tirarà llavors més en direcció al drama».

Ramon Cotarelo exposa que «si sotmetre persones innocents a un judici penal és una indignitat, fer-ho amb persones afeblides en la seva salut per la tortura de la vaga de fam és encara pitjor». Per a Cotarelo això és «una prova més que, lluny de ser un estat de dret, Espanya sigueix sent un estat torturador, regit per una oligarquia franquista i criminal». I conclou que «només amb la República i la independència alliberarem els nostres presos i exiliats».