Berga constitueix el consell d'infants per a aquest curs

Una trentena d'alumnes van reunir-se, ahir, a la sala de plens de l'ajuntament de Berga per constituir el consell d'infants per a aquest curs 2018-2019. L'òrgan sectorial està format per una trentena d'infants de 5è i 6è dels centres de primària de Berga.

La primera trobada del consell d'infants va estar conduïda pel regidor i la tècnica d'Educació, Eloi Escútia i Anna Freixa. Ahir, els consellers de segon van exposar als nous membres els projectes treballats l'any passat i a continuació es van exposar nous temes per començar a treballar, com la millora de la seguretat viària per facilitar els desplaçaments dels vianants o la senyalització del carril bici del passeig de la Indústria.