El govern de Berga tanca el telecentre per manca de personal per gestionar-lo

Berga s'ha quedat, des d'aquest mes de desembre, sense telecentre. El govern de la CUP ha pres la decisió de tancar aquest equipament que permetia l'ús d'ordinadors i la connexió a Internet als usuaris, per la manca de personal per gestionar-lo. Tal com va explicar la regidora de Cultura i TIC, Mònica Garcia, al ple de dijous responent la pregunta feta pel grup del PDeCAT sobre el tancament d'aquest espai, la clausura del telecentre respon a la falta de recursos per tenir un treballador que s'hi pugui dedicar.

En aquest sentit, Garcia va recordar que en els darrers anys la plaça del responsable del telecentre s'havia cobert amb plans d'ocupació. Un cop finalitzat el darrer, el govern de la CUP no ha trobat la manera de poder destinar una persona encarregada a l'equipament i ha hagut de prendre la decisió de prescindir del servei. No obstant això, Garcia ha explicat a Regió7 que s'està en espera de trobar una alternativa perquè els berguedans que utilitzaven el centre puguin continuar tenint accés a ordinadors i Internet. «Les persones que utilitzaven el servei no eren moltes, però sabem que és una necessitat i estem mirant si hi hi pot haver alguna opció», va explicar Garcia.

El regidor del grup del PDeCAT, Antoni Biarnés, va lamentar la pèrdua d'aquest servei «per sorpresa» i va retreure a Garcia que el tancament s'hagi fet «sense avís previ als usuaris i sense consultar-los la decisió». Garcia va admetre l'error i va assegurar la intenció es posar-se en contacte amb els usuaris socis del telecentre, així com continuar treballant per trobar de quina manera es pot oferir una alternativa al telecentre.

Aquest servei va obrir portes el 2002 a la zona de l'antiga caserna, a tocar del Pavelló de Suècia. A banda de disposar d'ordinadors i Internet, també s'hi feien cursos.