La Fia-faia visita Brussel·les amb el Casal Català

Una delegació en representació de la festa Fia-faia va visitar ahir Brussel·les com a iniciativa del Casal Català de la capital belga. Hi havia representants de Sant Julià de Cerdanyola i Bagà, entre ells l'alcalde, Agustí Elias, i el president de l'associació Fia-faia, Josep Ureña. Va participar a l'acte l'exconsellera Meritxell Serret. A part de la presentació d'un llibre sobre la festa, també hi va haver un taller de confecció de falles.