La Fireta d'artesania s'apropa al miler d'assistents durant la primera jornada

La Fireta ha tornat a la Torre de l'Amo de la colònia tèxtil gironellenca Viladomiu Nou. Les diverses paradistes presents a l'esdeveniment destacaven ahir l'indret com «un valor afegit per a la fira». Esther Barniol, una de les organitzadores, afirmava que, «després de set anys com a mostra itinerant, hem decidit tornar a un lloc on ja ho havíem fet fa dos anys, i repetir-hi. És un lloc especial, a veure com va».

L'artesana casserrenca Clara Niubó segueix La Fireta com a paradista des del principi, i ha vist evolucionar la seva artesania acompanyada de la fira. «El primer any vaig començar amb una tauleta petita amb quatre joies, i he anat evolucionant any rere any», explicava Niubó ahir a Regió7. Més artesanes, com ara l'escultora i artesana del cuir Ingrid Ventura, o Jordi López i Marcia Admetller, modistes de Blue Dolls, participen de fa menys edicions al certamen.

Unes i altres destaquen el fet de potenciar iniciatives de mercats d'artesania més enllà de Barcelona. «Els mercats de muntanya estan tenint molt bona acollida», afegien creadors de la marca de roba d'autora Noni Barea.

Ahir va ser la primera jornada del cap de setmana. Segons l'organització, que fa tres anys que fa pagar un euro per entrar-hi, l'any passat van visitar la fira unes dues mil persones, i enguany esperen igualar o superar la xifra. L'edició anterior també es va celebrar a Gironella, tot i que en un punt proper al nucli antic.



Activitats paral·leles

«El moment de més afluència és el dissabte a la tarda, al voltant de l'hora de les actuacions en directe», afegia Barniol ahir a primera hora de la tarda, quan ja s'havien comptabilitzat unes vuit-centes visites.

Precisament per comptar quanta gent visita La Fireta, i per contribuir en els costos que suposa el certamen, va ser un dels motius que van portar les organitzadores a fer pagar un euro per l'entrada. «També perquè les persones que vulguin posar parada a La Fireta sàpiguen quanta gent hi acabarà venint», va continuar Barniol.

Al llarg d'avui, diumenge, també hi haurà la trentena de parades repartides entre dins de la Torre de l'Amo, l'artesania i l'art, i el pati de l'entrada, on hi ha les diverses food trucks i activitats paral·leles com ara els concerts.

La Torre de l'Amo era la residència de la família Viladomiu durant les visites i estades que feia a la colònia tèxtil gironellenca. Actualment propietat de l'Ajuntament de Gironella, va ser restaurada entre el 2003 i el 2006, i museïtzada el 2008. També és el Centre d'Interpretació de les Colònies Tèxtils de l'Alt Llobregat.