La Fireta tanca la setena edició amb unes dues mil visites, com l'any passat

La Fireta ha tancat la seva setena edició comptabilitzant dues mil persones entre els dos dies de mercat, xifres semblants a les de l'any passat. L'esdeveniment va començar dissabte a la Torre de l'Amo de la colònia Viladomiu Nou de Gironella. A més de les parades d'artesania, amb artistes, dissenyadors i creadors, situades a l'interior de l'edifici museu, també hi havia food trucks al pati exterior amb diversos concerts programats a l'espai Vermusic.

Ahir, a part del Vermusic del migdia, també hi va haver una ballada de swing, i a la tarda el concert de Cèlia Vila i la presentació del videoclip Mercado Negro. Esther Barniol, una de les organitzadores, ha explicat que és el primer any que repeteixen localització. Segons la majoria de paradistes, espais com la Torre de l'Amo aporten valor afegit a la fira.