Els Reis recullen el carbó en multitud

Els Reis d'Orient han recollit la seva comanda de carbó al Museu de les Mines de Cercs. Ho van fer ahir al matí, i encara que va ser un matí plujós, l'activitat va tenir més participants que mai. «Vam comptar uns quatre-cents infants i unes 1.500 persones en total. D'infants, els anys anteriors n'havíem comptat com a molt tres-cents. Patíem perquè no vingués gaire gent, però al final hem acabat molt i molt satisfetes», va explicar a Regió7 la directora del museu, Alba Boixader.

Feia vint edicions que no plovia, comentaven ahir membres de l'organització, a l'entrada de l'equipament. L'alcalde de Cercs, Jesús Calderer, valorava la presència de la gent tot i la pluja, i afegia que l'estructura de l'acte havia variat per les condicions meteorològiques. «Normalment els Reis arribaven i anaven a buscar el carbó a la galeria de Sant Romà, però enguany han arribat a cavall i caminant i la trobada amb els infants ha estat a l'espai audiovisual del museu», segons Calderer.

«Han arribat una mica més tard, també per la pluja, però la gent ha estat molt pacient i ha esperat sota aixopluc», va afegir la directora de l'equipament, Alba Boixader, que comentava que «hi ha hagut algunes acumulacions de persones en indrets com ara l'entrada del museu, però la pluja ha disminuït a partir de quarts d'una del migdia i la gent s'ha dispersat més en altres punts de la plaça de Sant Romà».



Fira d'entitats i artesania

Enguany hi ha hagut més parades que els anys anteriors. Un total d'onze, entre les quals hi havia la parada de la Xocolatada Solidària per La Marató, amb les Dones del Cosidor, que van aconseguir recaptar 270 euros. També hi havia un estand de l'escola Sant Salvador de Cercs, recaptant diners per al viatge de final de curs i venent pulseres Candeles, també per a la investigació contra el càncer.

L'alcalde Jesús Calderer també va destacar la presència de més parades que els altres anys. A més, hi havia parades d'artesania tèxtil i també d'alimentació de proximitat. Les artesanes de L'Estenedor, de Berga, era el primer any que estaven situades a la fireta de la plaça de Sant Romà. No havien venut gaire, perquè deien que la concentració de la gent se situava a prop de l'entrada del museu o al bar Pic i Pala, que va estar ple durant tot el matí.



Les funcions del carbó

La jornada d'ahir a Cercs constitueix un dels actes previs de l'agenda nadalenca al Berguedà. Infants i famílies van pujar fins a la colònia de Sant Corneli, tot i el fred i la pluja, amb litres d'il·lusió. L'equipament museístic dedicat al carbó, com a combustible domèstic i industrial i també com a font primària per a obtenció d'electricitat, també ofereix una altra funcionalitat del lignit, la d'emocionar els infants davant la imminent arribada de Ses Majestats els Reis d'Orient.

Segons el Museu de les Mines de Cercs, el lignit ha estat un mineral que a la comarca del Berguedà s'ha explotat al llarg de més d'un segle i mig i ha donat feina a milers de persones. En els darrers anys, l'arribada dels Reis ha anat precedida d'una altra visita per recollir el carbó, que va agafant força any rere any.