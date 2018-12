Entreguen les beques de la Fundació Serra de Berga

La jove berguedana Raquel Ortega rebrà la beca de Magisteri que atorga la Fundació Serra. Aquest any es va convocar una beca per estudiar el grau de Químiques i una altra per estudiar Magisteri. La beca de Químiques aquest any ha quedat deserta per manca d'aspirants.

La beca es va lliurar divendres en un acte al consistori en el qual va intervenir la presidenta del patronat Fundació Privada Serra, l'alcaldessa inhabilitada Montse Venturós. Després de les intervencions es va lliurar el taló de 4.000 euros, una ajuda que se li renovarà el 2019 si cursa els estudis actuals amb aprofitament.