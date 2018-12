Gironella aprova el pressupost més alt de la seva història: gairebé 7,3 milions d'euros

El ple de l'Ajuntament de Gironella reunit en sessió extraordinària va aprovar inicialment un pressupost municipal de 7.290.026,19€ per l'any 2019, del qual se'n desprenen fins a 3.176.326,19€ en inversions.

El pressupost aprovat contempla un augment de les inversions respecte els anys anteriors. David Font, alcalde de Gironella i regidor d'Hisenda explica que aquestes inversions permetran seguir transformant el municipi, tal i com es van comprometre en el seu dia amb els gironellencs. Les inversions més destacades son les millores de l'enllumenat públic (895.191,34€), que permetran acabar la renovació de l'enllumenat de tot el municipi; les obres de millora i adequació de l'Església Vella (245.425,85€), l'ampliació de la llar d'infants Estel (55.645,59€), el pla de renovació dels parcs infantils (108.900,00€), la renovació de la xarxa d'aigües del nucli històric (118.237,27€), i la creació de la zona d'autocaravanes i aparcaments a la zona esportiva municipal (117.658,49€), entre altres.

L'ajuntament també preveu comptar amb més de 1.700.000€ en subvencions de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, i la teòrica petició d'un préstec d'uns 1.443.611,74€, import que es veurà reduït de manera significativa un cop s'incorpori el romanent de tresoreria de l'any 2018, i que es comptabilitza així a efectes inicials de quadrament de pressupost. El detall complet de les inversions és el següent:



Expropiació i millora del dipòsit de Cal Blau 27.224,33€

Obres de millora de l'Església Vella 245.425,85€

3a fase de reconstrucció teatre Viladomiu 711.474,74€

Pla de millora de polígons industrials 458.241,07€

Neteja de la llera del riu Llobregat 29.957,42€

Millores enllumenat públic i quadres elèctrics 895.191,34€

Ampliació de la Llar d'Infants Estel 55.645,59€

Pista de pàdel a la zona esportiva municipal 53.127,12€

Instal·lació de coberta al camp d'esports 19.965,00€

Creació de la Ruta del Modernisme 43.100,20€

Aparcaments zona esportiva i zona autocaravanes 117.658,49€

Millores a la via pública 228.177,78€ (inclou asfaltat de carrers, millores mobilitat i enjardinament rotondes)

Ampliació de la Ruta de l'Aigua 16.000,00€

Adquisició de cadires pel Local el Blat i Església Vella 48.000,00€

Pla de renovació total dels parcs infantils 108.900,00€

Renovació xarxa d'aigües al nucli històric 118.237,27€

El pressupost, segons ha afegit l'alcalde David Font, "garanteix la suficiència financera de l'ajuntament sense hipoteques de futur, on tots els serveis públics i atenció de les necessitats estan contemplades i previstes, i que poden créixer si durant el 2019 sofreixen canvis no previstos". L'import, que és el més elevat de la història del municipi, contempla algunes variacions vers l'any 2018.

En el capítol de personal, l'ajuntament obre la porta a ampliar al brigada municipal amb dos efectius que, fruit de jubilacions, ha quedat amb molt poc personal, així com també a incorporar un nou efectiu a la plantilla dels agents locals del municipi i una persona de reforç, a temps parcial, a la plantilla de serveis socials. A nivell de despeses corrents, l'import creix per algunes activitats que es volen reforçar i millorar de cara al 2019, així com també amb el nou cost del servei de recollida de residus porta a porta, compensat amb uns ingressos vinculats al cànon de retorn de la recollida selectiva.

El pressupost va ser aprovat només amb els vots favorables de l'equip de govern, ja que Albert Xoy, cap de l'oposició, va argumentar el seu vot dient que els pressupostos no eren prou socials, no comptaven amb prou participació ciutadana i que els recursos en àmbits com cultura o representació de regidors eren massa elevats per habitant, així com també no estaven conformes amb una suposada nova operació de crèdit malgrat no s'acabi concertant.

En aquest sentit, tant l'alcalde com la regidora d'atenció a les persones, Teresa Terricabres, van manifestar que "les polítiques socials són al centre de les nostres accions, amb programes que altres ajuntaments de la comarca ens agafen com a referent, i que tot el pressupost que s'ha considerat tècnicament necessari ha estat incorporat, sense escatimar ni un cèntim". Font també va afegir que hi ha programes, com el suport econòmic per garantir una plaça residencial a la Fundació Sant Roc són pioners al Berguedà i segurament a la Catalunya Central, amb una xifra que ronda els 30.000€.