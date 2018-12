La Festa del Bolet 2019 de Berga tornarà a ser el primer diumenge d'octubre

La Festa del Bolet de la Penya Boleraite del 2019 tornarà a fer-se en la seva data de celebració habitual, el primer diumenge d'octubre, segons ha explicat a Regió7, Ramon Minoves, president d'aquesta entitat. Enguany, la celebració es va canviar de data i va passar a fer-se el darrer diumenge d'octubre amb l'objectiu que els bolatires poguessin trobar més bolets atès que els darrers anys la manca de pluja i la calor havien reduit la collita dels participants al concurs. Tanmatex, enguany va fer molt mal temps el dia escollit. Al pla de Puigventós a Castellar del Riu, escenari de la festa hi nevava. Això va obligar a traslladar la festa fins al paseig de la Indústria de Berga.

Ramon Minoves ha explicat que "es va fer la prova de fer-lo, al darrer diumenge d'octubre a peticio de l'assamblea de socis. I ara, un cop valorat tot, es creu mes oportu fer-la el primer diumenge d'octubre tal com s'ha fet sempre". La decisió s'ha pres per unanimitat dels associats, ha dit Minoves. Tot i que "el temps no el podem predir" si la festa se celebra més tard en el calendari com enguany "ens arrisquem a que faci mes fred a aquella època de l'any"