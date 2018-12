L'Ajuntament de Castellar de n'Hug ha finalitzat unes obres de millora de l'asfalt d'un quilòmetre i mig en el tram que uneix els barris de la Ribera i de l'Arola. Segons han informat fonts municipals, aquesta actuació s'ha realitzat amb diners del pressupost ordinari de l'ajuntament i per import de 38.000 euros. Hi han afegit que aquesta via es trobava en mal estat, amb alguns forats provocats per les glaçades dels darrers hiverns.