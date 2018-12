L'Escairador presenta la seva primera collita

L'Escairador ja camina. La berguedana Maria Costa, acompanyada del seu company, Jordi Claramunt i el seu pare, Josep Costa, ha presentat aquesta tarda en societat el projecte amb el que inicia una nova etapa de la seva vida. Tal i com ja va explicar Regió7, des de fa un any ha treballat per recuperar un antic ofici i posar-lo al dia amb l'objectiu de conrear, assecar i comercialitzar cereals, concretament, blat de moro escairat i blat forment.

El projecte de l'Escairador va guanyar, l'any passat, el Premi d'Idees Emprenedores que organitza l'Agència de Desenvolupament del Berguedà. Des de llavors, pas a pas, la iniciativa ha pres forma i ahir a la tarda, de manera oficial, Costa va presentar en públic -entre amics, representants empresarials i polítics i la premsa comarcal- els primers resultats. Costa va mostrar als presents les noves instal·lacions, que han suposat la reconversió d'una part de la seva casa familiar en un obrador i en un espai de showcooking, ja que a banda de la comercialització dels cereals, un dels objectius també és promoure aquests producte i donar-li més valor del que té actualment, segons Costa. De moment han iniciat la comercialització de manera directa al Berguedà, el Ripollès, el Solsonès i una part del Bages i a partir del gener també s'iniciarà la venda a través del web.

La berguedana ha explicat que la voluntat és professionalitzar un antic ofici i realitzar tots els processos de la manera més propera i manual possible, per aconseguir "un producte de proximitat i de qualitat". Tot i que el blat de moro escairat, un dels pals de paller de L'Escairador, està molt relacionat durant la temporada d'hivern, un dels objectius del projecte és allargar-ne el consum durant tot l'any i acostar-lo a més públic que encara el desconeix.