Berga aprova la liquidació del pressupost del 2017 reduint el deute

La darrera sessió plenària del 2018 de l'Ajuntament de Berga ha servit per aprovat per unanimitat aquest dijous la liquidació del pressupost del 2017 que situa el deute del consistori ens 14.346.648 milions d'euros. El regidor de Planificació Pressupostària Francesc Ribera ha demanat disculpes pel retard en l'aprovació de la liquidació

El principal grup a l'oposició, el PdeCAT ha retret a l'executiu el baix nivell de compliment del capítol d'inversions del pressupost, un 36% en aquell exercici segons ha manifestat Ramon Minoves, portaveu i cap de files d'aquest grup.

Per la seva banda, Ramon Camps, portaveu d'ERC ha manifestat que "haurien pogut estar més agosarats amb la despesa, han intentat estalviar uan mica massa" per bé que el portaveu republicà ha felicitat l'executiu de la CUP pel redreçament dels comptes municipals. Per la seva banda Rosalia Monroy, del PSC ha indicat que calia haver invertit més en manteniment.

D'altra banda, el ple d'aquets dijous ha aprovat el cens de la ciutat a 1 de gener del 2018 en 16.200 habitants, que són 85 persones més que que l'any anterior.