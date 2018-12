Horrorland clourà el 2018 amb un nou passatge i tematitzat de Nadal

Horrorland, el primer scream park del sud d'Europa, clourà el 2018 reobrint les portes de les seves instal·lacions ubicades a les naus del centre d'empreses de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà a Cercs, els dies 28, 29 i 30 de desembre.

Fonts de l'organització han explicat a Regió7 que a hores d'ara s'han venut el 32% de les 4.500 entrades que s'han posat a la venda. D'aquestes, s'han esgotat les fast pass (que valen 65 euros), que permeten entrar sense fer cua a les diferents atraccions, i també s'han esgotat el mig miler de l'anomenada extreme house.

Les novetats del parc aquest Nadal se centren en tres aspectes. D'una banda, dels 5 passatges del terror, un serà nou i ambientat amb motius nadalencs. No se n'ha desvelat el contingut per mantenir l'expectació. L' extreme house, l'atracció amb més èxit d'Horrorland en la seva estrena aquest cotubre, torna amb una nova versió centrada en aquestes festes. També hi haurà ambientació nadalenca a la zona cabroworld, on hi ha jocs , zona de bars i marxandatge, i la il·luminació i la zona del photocall també estaran centrats en motius nadalencs.

Horrorland s'ha convertit en un autèntic fenomen i durant els 15 dies que va estar obert entre octubre i novembre va estar al màxim de la seva capacitat, 22.500 persones, i va generar una gran expectació que va portar al Berguedà mitjans internacionals per informar de l'estrena. Les instal-lacions poden acollir 1.500 persones en cada sessió. La proposta d'espectacles de terror de qualitat ha aconseguit diferents guardons en la seva estrena. Horrorland té contracte per romandre a Cercs almenys fins al 2022.