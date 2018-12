L'Ajuntament de Berga compra un dibuix de la Patum del 1893

L'àrea de Patrimoni de Ajuntament de Berga en col·laboració del departament de Cultura de la Generalitat ha comprat en una subhasta de la casa Balclis un dibuix de la Patum datat del 1893 i obra de Pere Isern Aligué de l'escola catalana que fa 13,6 per 19,4 centímetres. És una obra feta amb llapis, tinta, tinta aiguada i guaix sobre paper enganxat a paper que s'haurà de restaurar «perquè té algunes mancances» segons ha explicat aquest dijous Alba Perarnau, directora del Museu Comarcal de Berga i Iván Sánchez, regidor de Patrimoni. Unes mancances «de conservació que no són alarmants, són taques es poden restaurar». Han explicat que el valor d'aquest dibuix és «històric i simbòlic» han idnicat Alba Perarnau i Iván Sánchez.

Es tracta d'un dibuix on es veu un salt a la plaça de Sant Pere que porta per títol «La Patum de Berga, fiesta mayor» i en el que hi apareixen les dues guites i les maces. Tot i que no està signat estava dins de carpetes del dibuixant Pere Isern Aligué i se li atribueix l'autoria. Es preveu que la peça arribi a Berga a partir del gener del 2019. Posteriorment es restaurarà i es preveu que el juny del 2019, per la celebració de la Patum, sigui la peça del mes dins de l'Àgora cultural i s'exposi al públic. El dibuix més antic de la Patum que es coneix data del 1835 obra de Ferran de Sagarra.

La peça ha costat 700 euros al consistori berguedà que va exercir el seu dret de tempteig presencialment a través d'un representant del departament de Cultura que es va desplaçar presencialment a la casa Balclis que subhastava l'obra. Aquest dibuix és la primera peça que la regidoria de Patrimoni compar aquest 2018, el primer any que s'ha dotat una partida específica per la compra de béns patrimonials d'interès per Berga. Una partida de 8.000 euros que si no jes gasta es destinarà a l'estalvi. El regidor Iván Sánchez ha explicat que volen ser «molt estrictes» i no comprar per comprar. «Ens han ofert moltes peces i hem dit que no perquè volem comprar peces que realment tinguin valor per la ciutat».