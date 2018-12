La CUP valora positivament la reducció del deute el 2017

La darrera sessió plenària d'aquest 2018 de l'Ajuntament de Berga, celebrada anit, va servir per aprovar per unanimitat la liquidació del pressupost del 2017 que situa el deute del consistori en 14.346.648 euros. L'executiu preveu aprovar la del 2018 el primer trimestre del 2019.

L'equip de govern de la CUP de Berga va valorar positivament la reducció del deute de l'Ajuntament de l'exercici 2017 perquè manté la línia iniciada des de principi de mandat d'austeritat i reducció de la despesa. Tot i que la retallada del 2017 respecte al 2016 «queda molt emmascarada», Francesc Ribera, regidor de Planificació Pressupostària, ho va atribuir al fet que, tot i «haver reduït dos milions el deute, en paral·lel s'ha augment 2 milions més» per actuacions com el canvi de llums convencionals de Berga per leds, i en l'exercici del 2017 es va començar a pagar el crèdit de l'Idae d'1,6 milions d'euros, entre d'altres.

El deute del consistori de Berga del 2017 ha estat de 14.346.648 euros, el 2016 fou de 14.368.186 i el 2015 de 17.250.055 euros. Francesc Ribera va declarar que «l'estratègia de contenció pressupostària ens funciona» i ha «consistit a neutralitzar el dèficit estructural» que comportava la generació d'1 milió d'euros de dèficit anuals. El regidor de Planificació Pressupostària va dir que «hem creat un sistema pressupostari que permet pagar fins i tot els deutes» i que alhora «ens ajuda a avançar fins al 2022, que és quan s'acabaran de pagar la majoria de préstecs i també els Ico». Ribera va explicar que la reducció es fruit d'un exhaustiu control i retallada de les despeses. «Com a prioritat es fa allò que es considera urgent per sobre de l'imprescindible».

El principal grup a l'oposició, el PDeCAT, va retreure a l'executiu de Berga el baix nivell de compliment del capítol d'inversions del pressupost 2017, el 36% en aquell exercici, segons va manifestar Ramon Minoves, portaveu i cap de files d'aquest grup.

Per la seva banda, Ramon Camps, portaveu d'ERC, va manifestar al govern que «haurien pogut estar més agosarats amb la despesa, han intentat estalviar una mica massa». Tot i això, el portaveu republicà va felicitar l'executiu de la CUP pel redreçament dels comptes municipals. Per la seva banda, Rosalia Monroy, del PSC, va indicar que calia haver invertit més en manteniment.