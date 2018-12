L'ACA construirà una depuradora per tractar les aigües residuals de l'Ametlla de Merola

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha aprovat el projecte per construir una nova estació depuradora d'aigües residuals depuradora en el nucli de l'Ametlla de Merola, (Puig-reig). Fonts de l'ACA han explicat que l'obra comportarà uan inversió de 226.000 euros, la depuradora tindrà una capacitat per tractar un cabal de 90 m3/dia (equivalent a una població de futur de 455 habitants) i un col·lector interceptor que recollirà les aigües residuals del nucli per transportar-les a la depuradora. Els treballs podrien començar a mitjans de 2019 i és previst que els treballs s'allarguin aproximadament de quatre mesos. Fonts de l'ACA han indicat que l'obra contribuirà "a la millora mediambiental del riu Llobregat". L'Ametlla de Merola disposa actualment d'una xarxa interna de clavegueram del tipus unitari, que recull tant les aigües pluvials com les residuals i les aboca directament al riu Llobregat.