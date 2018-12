Berga homenatja mossèn Ballarín per celebrar la cessió del seu fons bibliogràfic a la ciutat

Berga ha aprofitat la cessió del fons bibliogràfic i documental de Josep Maria Ballarín a l'Arxiu Comarcal del Berguedà per homenatjar al capellà, recordant la seva figura i alguns dels seus treballs. La consellera de Cultura, Laura Borràs, ha celebrat "el tresor" que suposa per la ciutat rebre aquest llegat. No obstant això, ha volgut deixar clar que es tracta d'una obra "de rang nacional" i que el nou Pla d'Arxius que prepara l'executiu ha de ser l'eina per a fer-ho possible. "Hem d'estar a l'altura perquè tothom hi pugui accedir i segueixi viu a partir del seu llegat", ha assegurat. El fons inclou documentació inèdita, peces audiovisuals i fotogràfiques del capellà i escriptor.