Junts per Catalunya de Puig-reig designa Araceli Esquerra com a candidata a l'alcaldia

Junts per Catalunya de Puig-reig ha escollit la soprano i professora de cant Araceli Esquerra com a cap de llista per a les pròximes eleccions municipals. La formació ha donat a conèixer la seva cap de cartell aquest divendres al vespre en una celebració de primàries que, però, no comptava amb cap altre candidat. El grup de treball del partit portava mesos treballant amb la possible candidatura d'Esquerra. Junts per Catalunya té la voluntat d'obrir ja la cursa preelectoral aquest mes de gener amb actes a tot el municipi que obri el projecte als veïns. La candidata ha explicat que encara la candidatura amb molta il·lusió per portar a terme un projecte de "renovació total" de Puig-reig, amb una llista renovada i noves propostes pel poble. Araceli Esquerra ha afirmat que compta amb tot el suport del partit a nivell nacional, fet que l'ha ajudat a prendre la decisió final d'afrontar el repte, el qual ha definit com un "servei" a Puig-reig més que no pas un repte personal. Esquerra treballa des de fa 21 anys al Palau de la Música Catalana, on forma part del Cor professional de Cambra. També és docent a l'Escola Municipal de Música.