El Serra de Noet de Berga no obrirà fins al febrer pel retard dels treballs

El reivindicat edifici de la secció d'institut (SI) Serra de Noet de Berga no entrarà en servei fins a principi de febrer del 2019, i no immediatament després de Reis, com s'havia anunciat. Les noves previsions del departament d'Educació –que ja al seu dia no va poder obrir el setembre com preveia i, posteriorment, fer-ho després de les festes de Nadal, el gener del 2019– són que es pugui obrir a partir del 4 de febrer, segons ha explicat a Regió7 Júlia Estaran, directora adjunta de la delegació d'Educació de la Catalu-nya Central.

El primer retard en la posada en servei d'aquest centre, que ha de permetre a la comunitat educativa del Serra de Noet abandonar els barracons que ocupen des del 2006, es va produir a l'estiu. No es es va poder obrir el centre coincidint amb l'inici del curs escolar 2018-2019, com preveia el Govern, perquè els treballs de l'edifici no estaven enllestits malgrat que escurçar els terminis d'execució previstos en el procés de licitació del projecte va ser un dels barems que van ajudar que la construcció del nou centre educatiu fos adjudicada pel departament a la Unió Temporal d'Empreses (UTE) formada per José Antonio Romero Polo, SAU& Vías y Construcciones SA. Aleshores es va fixar la nova data després de Reis, que tampoc es complirà tot i que l'edifici sí que està acabat. En aquesta ocasió és perquè els treballs d'urbanització de 75 metres del carrer Pla de l'Alemany per accedir al centre no s'han acabat quan es preveia. L'acte de replanteig de l'obra adjudicada a Hpsa Construcciones y Servicios Medio Ambiente es va signar el 9 d'agost. Les obres havien de començar a principi de setembre, amb un termini d'execució de 4 mesos, i no es van iniciar fins a l'octubre. L'alcalde accidental Oriol Camps ha explicat que el govern ha fet una proposta de sanció pel retard en l'inici dels treballs, que ara són a la recta final. Consisteixen en la portada dels serveis: aigua, clavegueram, electricitat i telefonia. També s'ha fet una estació transformadora elèctrica per alimentar el futur institut i s'està completant el tràmit de legalització de les instal·lacions elèctriques. El projecte preveu fer el paviment, les voreres, zona verda, la senyalització d'un pas de vianants i una illeta de gir al ?nal del carrer. L'obra es va licitar per 367.721,92 euros, que paga el consistori, i es va tramitar pel procediment d'urgència. L'edifici posarà punt final a una cursa de fons que Berga va iniciar el 2000 quan el creixement demogràfic va aconsellar planificar un segon institut.