El Berguedà homenatja mossèn Ballarín en la recepció del seu arxiu

L'Arxiu Comarcal del Berguedà va celebrar ahir, amb la presència de la més alta institució cultural del país representada en la consellera de Cultura, Laura Borràs, la recepció oficial de l'arxiu personal de Josep Maria Ballarín. L'acte va servir per homenatjar l'estimat, sobretot al Berguedà, mossèn Ballarín.

El director de l'Arxiu, Xavier Pedrals, i la mateixa consellera van presidir un acte acadèmic al Pavelló de Suècia que va tenir l'assistència d'una bona part del món cultural i polític de la comarca. La consellera va remarcar que Ballarín «té rang de figura nacional i podria haver llegat el seu fons a l'Arxiu Nacional o a la Biblioteca de Catalunya, però, justament per la seva vinculació, ho va fer a Berga... això és un gran tresor per a l'Arxiu de Berga, que forma part del Nacional perquè n'és un dels nodes». Per la seva banda, Pedrals va destacar el creixement de l'arxiu berguedà en els últims anys i va reivindicar que «també som Arxiu Nacional». La consellera, que prèviament havia signat al llibre d'honor a l'ajuntament, va presidir un acte que va incloure una lectura dramatitzada de textos que van marcar la vida de mossèn Ballarín, una actuació de cant gregorià a càrrec de Laura de Castellet i Rosa Maria Aguadé i intervencions de caire personal del rector de Gósol, Ramon Anglerill, en nom del cercle més íntim.