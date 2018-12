Cartes personals, cròniques de viatges, apunts i un llibre inèdit

El popular religiós i escriptor que va passar una bona part de la seva vida entre Berga i Gósol va deixar en herència a l'Arxiu Comarcal una part del seu fons personal, format per documents de caire familiar, agendes, fotografies, cròniques de viatges, cartes i apunts dels casaments que oficiava, cartes d'amics, documentació professional, manuscrits i mecanoscrits de la seva obra literària, entre els quals alguns exemplars originals d'obres que no s'han editat. Entre aquests documents hi ha fins i tot l'original d'un llibre sobre l'espiritualitat a Europa, que està pràcticament acabat i que és inèdit. Es dona la circumstància que mossèn Ballarín ja havia donat anteriorment a l'arxiu berguedà un fons audiovisual format per 300 antics cassets de cinta magnetofònica en els quals hi ha enregistrades conferències. Xavier Pedrals va remarcar la satisfacció que Ballarín confiés en la institució que dirigeix perquè es tracta d'un senyal clar que considerava que estarien ben custodiats, i va emfatitzar que qualsevol arxiu o institució cultural del país hauria rebut amb els braços oberts el fons personal de l'autor del popular Mossèn Tronxo.

Josep Maria Ballarín va néixer a Barcelona el 1920 i va morir a Berga el 2016. El 1953 va ser destinat a Santa Maria de Queralt.