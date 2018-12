Gironella donarà ajudes per a la retirada de residus d'amiant als edificis privats

L'Ajuntament de Gironella ha obert una convocatòria de subvencions per a la retirada de residus d'amiant a immobles i propietats de Gironella. Un estudi ha detectat que 19 edificis a tocar de les escoles tenen elements d'amiant. Tot i que cap d'ells és de titularitat municipal, el consistori ha considerat oportú iniciar una línia de subvencions que anteriorment ja havia impulsat la Generalitat.

La subvenció dona suport econòmic als propietaris d'immobles i comunitats de propietaris que vulguin procedir a la retirada d'elements contenidors de fibrociment o amiant, com teulades i canonades, entre d'altres, tot i que en cap cas no s'obliga a ningú a fer aquests canvis, tal com han recordat des del consistori. La subvenció no superarà mai el 70% del cost de la retirada, amb un màxim de 800 euros per immoble.

L'Ajuntament ha previst destinar 6.000 euros de fons propis a les ajudes i s'estima poder donar cobertura a la meitat dels propietaris afectats.