Horrorland torna a obrir aquesta setmana amb el 80% de les entrades venudes

Després de l'èxit de l'edició de Halloween, el Parc de terror de Cercs, Horrorland, tornarà a obrir portes els dies 28, 29 i 30 de desembre. I ho farà amb dues noves atraccions: Krampus, una nova Haunted House que promet "ensurts i sorpreses totalment imprevisibles"; i Xmas Xtrem, una Extrem House que ret homenatge a les tradicions catalanes pròpies del Nadal però en una versió més escatològica i que, novament, obligarà als participants a firmar un contracte de consentiment per a participar-hi. A hores d'ara, avancen els organitzadors, el 80% de les entrades per a les tres jornades estan exhaurides – hi ha un aforament màxim de 4.500 persones - i s'han venut tots els abonaments que eviten haver de fer cua.

En aquesta edició de Nadal, expliquen els impulsors, les companyies HorrorBox i Insomnia, els personatges s'han caracteritzat per a l'ocasió. Hi tornarà a haver espectacles pirotècnics i, a les noves atraccions, s'hi afegiran novetats com que s'han climatitzat les zones cobertes del parc i s'han muntat carros per oferir creps i dolços.

La 'Horrorland Christmas Edition' és només una visió per adults. Per aquesta raó recomanen no portar els infants per tal que els més petits puguin mantenir "la pròpia màgia d'aquestes festivitats".



Dos premis més



El parc de Cercs, que ja va ser guardonat als PAC Awards, els primers premis per a parcs d'oci que valoren les opinions dels visitants i experts, com a "millor novetat en parcs d'Espanya 2018"; ha sumat recentment dos reconeixements més. Es tracta del Premi al millor esdeveniment i joc atípic per la seva atracció 'Psycho Escape'; i el Premi Taty Hunter que reconeix iniciatives de projectes de nou format relacionades amb el terror i els escape room.