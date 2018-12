La recollida porta a porta s'adapta a les festes de Nadal amb alguns canvis

El Consell Comarcal del Berguedà ha plantejat lleugers canvis en els dies i horaris de recollida de residus del nou sistema porta a porta en alguns municipis de la comarca per les festes de Nadal. Segons fonts de l'ens comarcal, aquestes modificacions s'apliquen «per permetre als treballadors conciliar feina i família en dies assenyalats i, al mateix temps, donar el millor servei a la població, tenint present que durant aquestes dates es genera molt més volum en algunes fraccions concretes»,

A Gironella, avui dilluns, 24 de desembre, i el proper dilluns i 31 de desembre, en comptes de començar la recollida a les 10 de la nit es començarà a les 12 del migdia. Per tant, els usuaris han de deixar els cubells al matí. La resta de dies no hi ha variacions.

A Casserres, la recollida de la resta de demà , dia de Nadal, no es farà i passarà al dijous 27, a la mateixa hora. A Olvan, la recollida de la resta del dimarts 1 de gener, Cap d'Any, no es farà i es traslladarà al dijous 3 de gener a la mateixa hora, mentre que a Puig-reig, el dissabte 5 de gener, la recollida començarà a les 6 del matí en comptes de les 10 de la nit. Els cubells es podran treure el divendres 4 de gener a la nit. A Avià, Vilada, la Pobla de Lillet, Bagà, Guardiola de Berguedà, Sant Julià de Cerdanyola i Cercs, es mantenen horaris i dies de recollida.



Setmana normal a Berga

Tot i que als calendaris que els usuaris tenen als seus domicilis no hi consta, a Berga aquesta setmana la recollida seguirà la rutina habitual. Dimarts 25, dia de Nadal, es recollirà l'orgànica i el paper, el dimecres 26 es recollirà la resta i el dijous 27 es recollirà l'orgànica i envasos. És a dir, els mateixos dies, les mateixes fraccions i en els horaris de sempre. Sí que varia a Berga la recollida comercial de la tarda-nit de Reis, ja que en comptes de fer-se el dissabte 5 de gener a partir de les 2 del migdia, la recollida comercial de paper, cartó i orgànica s'avança al divendres 4, a les 10 de la nit.



Nova illeta als Quaranta Pilans

Fonts del Consell Comarcal del Berguedà han avançat que la nova illeta controlada de contenidors per als veïns de cases disseminades es posarà en servei en els propers dies a la zona dels Quaranta Pilans, a tocar del centre comercial de l'entrada Berga Sud. Aquesta nova illeta substituirà la que inicialment s'havia previst que es construiria a la zona del Menfis, que finalment s'ha decidit canviar d'ubicació.