Sant Julià de Cerdanyola i Bagà renoven la tradició de la Fia-Faia

Sant Julià de Cerdanyola i Bagà han renovat aquesta nit de Nadal la seva cita amb la tradició. Centenars de persones han participat a la Fia-faia, una festa d'arrels precristianes reconeguda com a Patrimoni de la Humanitat per la Unesco l'1 de desembre del 2015.

S'estima que entre els dos municipis de l'alt Berguedà s'han cremat unes 700 faies, les torxes fetes d'una herba silvestre prèviament assecada (cephalaria leucanta) que il·luminen l'arribada del solstici d'hivern.

Al punt de les 6 de la tarda els portadors de faies de Sant Julià de Cerdanyola i visitants s'han aplegat a la zona dels horts del Clos, on ha tingut lloc l'encesa de la foguera, sincronitzada amb l'encesa de la foguera de la muntanya del Siti a Bagà.

Com cada any, una corrua humana de cuques de llum han anat baixant fins a la plaça de l'Església, seguint l'itinerari habitual de la Creu, ca l'Agustí, Cal Rosell, cal Salt i la Placeta. La crema de les faies, punt culminant de la celebració, s'ha fet enmig d'un ambient de gresca i germanor i amb molt caliu pel foc de la crema de les torxes vegetals i la il·lusió de poder gaudir d'aquesta tradició un any més. Entre els assistents Josep Lara, president del Consell Comarcal del Berguedà.

Posteriorment s'ha ballat la dansa de la Fia-faia, i abans de tastar les llesques de pa torrat amb allioli de codony, s'han projectat imatges de la crema d'una faia per part del president Carles Puigdemont a Waterloo i el seu missatge.

El 15 de desembre d'enguany una delegació de Bagà i Sant Julià de Cerdanyola van divulgar la Fia- faia al Casal Català d'Europa a Brussel·les i també a la Casa Republicana, a Waterloo, on el President Carles Puigdemont va poder cremar-ne una.

Posteriorment a la projecció de les imatges, l'alcalde de Sant Julià de Cerdanyola, Agustí Elias, ha llegit les paraules d'agraïment que Puigdemont va enviar a l'Associació de la Fia-faia per "portar la flama de la Fia-faia fins a Waterloo". El públic assistent ha aplaudit les paraules de Puigdemont i tot seguit s'ha interpretat Els Segadors.