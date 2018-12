El Berguedà demana 7,6 milions en ajudes d'eficiència energètica i recursos de la Via Blava

El Berguedà ha presentat 25 peticions d'ajudes de projectes i iniciatives per un valor global de 7,6 milions d'euros al fons Feder en dues línies d'ajudes: per 14 projectes d'estalvi i eficiència energètica en edificis, equipaments i serveis públics del Berguedà per un import global de 4.798.585,81 euros i per 11 projectes per impulsar els recursos patrimonials al voltant de la Via Blava del Berguedà per un import de 2.988.720,82 euros. Així s'ha informat aquesta tarda de dijous al darrer consell d'alcaldes del Berguedà que s'ha celebrat al Local del Comú de Montmajor.

Els projectes que s'han demanat per impulsar l'estalvi a i l'eficiència energètica són per fer una xarxa de calor i caldera de biomassa a Gironella, un sistema d ecalefacció i producció d'aigua calenta sanitària amb biomassa a Puig-reig, xarxa de calor amb biomassa al col·legi Santa Maria d'Avià i la llar d'infants, la millora ambiental i eficiència energètica del centre cívic de Guardiola amb canvi de caldera i llum, la creació d'una xarxa de calor alimentada amb biomassa en diferenst edificis públics de Vallcebre, projectes d'energia solar tèrmica als vestidors del camp de futbol de Guardiola de Berguedà i a Avià, la millora energètica de L'enllumenat públic de Cercs, la reforma de L'enllumenat públic de Gironella, la substitució dels vidre si la fusteria exterior de l'edifici de l'Ajuntament de Puig-reig, la millora dels tancaments de l'Ajuntament de Guardiola i també el d'Avià. També s'havia demanat ajuda al Feder per la implantació del niu sistema de recollida de residus del porta a porta.

Pel que fa als 11 projectes per impulsar recursos patrimonials a l'entorn de la Via Blava del Berguedà, els ajuntaments demanen ajudes per la restauaració de l'edifici de Palau de Bagà, per fer l'estabilització del sostre de la Mina de Petroli de Riutort de Guardiola; per crear un itinerari exterior de la ruta del Cretaci del Centre d'Interpretació dels Dinosaures de Fumanya als termes de Fígosl i Cercs; per a la remodelació de l'església Vella de Gironella; per la millora de tancaments de la Torre de l'Amo de Viladomiu Nou (Gironella); pel projecte de consolidació del Pont Vell de Gironella; per la creació d'un parc i miranda sobre el riu Llobregat a l'entrada sud de Gironella; per l'adequació de la segona planta del Museu d'Art del Bolet de Montmajor per a activitats de divulgació del món del bolet; la rehabilitació i condicionament de l'edifici Batan i les Cardes a la colònia Pons de Puig-reig com a centre d'entitats; per la millora paisatgística del bosquet de Cal Pons i l'ampliació de l'enllumenat públic a la zona del Bosquet de Cal Pons i el camí d'accés a la Torre Nova de Puig-reig.