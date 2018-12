Els missatgers reials recullen les il·lusions de centenars de nenes i nens de Berga

Per l´esquerra, l´Arlet agafada de la mà del Pau, a punt per entregar les cartes als patges, ahir

Per l´esquerra, l´Arlet agafada de la mà del Pau, a punt per entregar les cartes als patges, ahir D.C.

Pau Vidal té 10 anys. I la seva cosina, Arlet Vi-nyes, 5. Duen ben guardades a la butxaca les cartes que han preparat per als patges del Reis de l'Orient amb els regals que volen. En aquest fred però assolellat matí de Sant Esteve, els dos infants han anat a rebre els missatgers reials davant de la rotonda del monument de la Patum de Berga. Els acompanyen la mare del Pau, Gemma Vinyes, i els avis: Conxita Barniol i Josep Vinyes. Els espurneja la il·lusió als ulls. El tro d'un petard marca l'inici de la desfilada de la comitiva reial, precedida per músics de la banda de l'Escola Municipal de Música que interpreten nadales. Els patges reparteixen somriures i caramels a la quitxalla, alguns decidits s'hi adrecen sense cap vergonya i d'altres s'amaguen, potser un pèl cohibits i vergonyosos davant la presència dels patges, aquests éssers gairebé tan fantàstics com els Reis. Qui ho sap.

El Pau i l'Arlet estudien a l'escola Vedruna de Berga i asseguren, amb poques paraules i somrient, que han estat bons minyons i que han tret bones notes. El Pau explica que ha demanat un cub de Rubik, una pilota, un robot i «roba de Cap d'Any», entre altres presents. L'Arlet vol una nina, la «Nenuco Merienditas», un joc de boles per fer massatges als peus o una bossa màgica. Al Pavelló de Suècia hi ha una llarguíssima cua. La primera família que s'hi espera hi és des de les 10 del matí. Entren i lliuren les cartes. Després d'aquests, els missatgers reials recullen cartes, reparteixen caramels i fanalets de cartró per muntar i pintar al so de les nadales d'un CD del cantant Cris Juanico fins passat el migdia.

El Pau i l'Arlet, com centenars de nens i nenes berguedans, compten amb impaciència les hores que falten perquè Ses Majestat de l'Orient renovin el miracle anual de la màgica nit de Reis.