Montmajor acull el darrer consell d'alcaldes del 2018

El Local del Comú de Montmajor ha acollit aquest tarda de dijous el darrer consell d'alcaldes del Berguedà, el primer que presideix Josep Lara des que va assumir la presidència de l'ens comarcal en substitució de David Font que el setembre va ser nomenat director de l'Agència Catalana de Turisme.

A la trobada hi ha intervingut Alba Camps, la delegada del Govern a la Catalunya central que ha explicat les tasques que desenvolupa i ha respost les peticions dels alcaldes en diferents qüestions com el manteniment de camins, per exemple.

També s'ha posat damunt la taula l'afectació a la comarca del futur nou decret sobre els menjadors escolars. Els dirigents s'han emplaçat a fer una radiografia en profunditat d'aquest servei a la comarca i com afectarà la nova legislació. Actualment al Berguedà hi ha 16 menjadors escolars: 4 els gestionen ajuntaments (Vilada, Cercs, Guardiola de Berguedà i Vallcebre) 6 els gestionen les associacions de pares i mares i sis més el Consell Comarcal del Berguedà.

Un altre qüestió que ha centrat el debat ha estat la cesió de competències dels ajuntaments a favor del Consell Comarcal per a la gestió de les deixalles. Sobre aquesta qüestió, l'alcalde de Puig-reig Josep Maria Altarriba ha demanat al president del consell d'alcaldes Josep Lara que consellers de govern del Consell no facin un ús polític del nou model de gestió de residus del porta a porta. El president li ha respost que efectivament, l'èxit del model passa pel "consens polític"

D'altra banda en el el proper pla de camins 2018-2019, el Consell Comarcal del Berguedà dotarà un fons de 350.000 euros amb un topall d'uns 35.000 euros per consistori. I s'ha informat dels projectes que demanen els ajuntaments de la comarca a la propera convocatòria dels fons Feder.



Damià Calvet explicarà el traçat ampliat de la C-16 el 9 de gener



El president del Consell Josep Lara ha explicat que el proper 9 de gener el conseller de Territori i Sostenibilitat Damià Calvet serà a la comarca per presentar el traçat de l'ampliació de la C-16 i la construcció del tercer carril reversible entre Berga i Bagà.