Entitats socials vetllen perquè cap infant es quedi sense joguines al Berguedà

Les entitats socials del Berguedà redoblen, durant les festes de Nadal, els seus esforços per aconseguir que tothom pugui viure-les de la millor manera possible. Ho fan gràcies a la implicació dels veïns i voluntaris que s'encomanen d'aquest esperit nadalenc per incrementar la seva solidaritat.

Càritas Parroquial Berga i Creu Roja Berguedà tornaran a acostar les festes de Nadal a moltes famílies que passen per una situació delicada. Especialment, les entitats pensen en els infants i que no es quedin sense regals durant aquestes festes. Aproximadament 250 nens i nenes del Berguedà seran beneficiaris de les campanyes impulsades un any més per aquests col·lectius.

Càritas Parroquial Berga ha apostat, de nou, per una iniciativa que des de fa tres anys busca igualar i dignificar les festes de Nadal dels infants usuaris de Càritas amb les de la resta d'infants, i a la vegada, implicar les persones que hi col·laboren d'una manera més directa. Com? L'entitat social ha buscat Reis. És a dir, persones que volguessin encarregar-se de comprar un dels regals de les cartes dels infants de famílies en situació de vulnerabilitat. 165 persones han participat en l'activitat i han comprat un dels regals que els 165 infants han demanat a les seves cartes. Durant el dia de Reis, els responsables de Càritas lliuraran els regals a les famílies «perquè puguin arribar els Reis a casa seva», explicava Gemma Bajona, responsable de Càritas Parroquial Berga. La resposta dels berguedans ha estat positiva, diu Bajona. «És una manera d'assegurar-nos que les joguines són sempre noves, perquè els participants les compren, i que els nens reben com a mínim un dels regals que han demanat», detallava.



Implicar els col·laboradors

Mentre que Càritas dona resposta a les necessitats que hi ha a Berga –pel que fa a la campanya de joguines–, Creu Roja Berguedà atén els infants de Gironella, Puig-reig, Bagà, Guardiola de Berguedà, la Pobla de Lillet, Cercs i Montmajor. Com en les darreres edicions, l'entitat ha mantingut la seva filosofia en la campanya nadalenca i ha buscat la implicació dels berguedans en diverses activitats per obtenir els beneficis per comprar joguines noves.

La tècnica de Creu Roja, Anna Ribera, ha explicat que la resposta ha estat molt bona. Un total de 230 persones han participat als quatre tallers organitzats al llarg d'aquest desembre. Amb les activitats i alguns donatius s'han pogut recollir un total de 2.025 euros que s'han destinat directament a la compra de les joguines noves que es lliuraran als infants aquest Nadal. Segons Ribera, la participació als tallers ha estat elevada, especialment, en el curs de cuina, que enguany va anar a càrrec de Pere Venturós, el xef del restaurant Terra. L'objectiu de la campanya és que cap infant es quedi sense joguina, però, a la vegada, busca la implicació dels col·laboradors. «A part de passar una bona estona fent una activitat d'oci, fas un donatiu» explica Ribera. Creu Roja Berguedà aposta per joguines noves, no bèl·liques ni sexistes i també que tinguin contingut educatiu. «Intentem que tots els infants rebin una joguina i també algun element de material escolar», ha detallat. La setmana vinent els voluntaris de la campanya, del projecte als instituts de servei comunitari, prepararan els regals.

Les entitats socials també impulsen d'altres iniciatives solidàries per recaptar fons per a la seva activitat diària durant aquestes festes. Càritas, per exemple, celebra avui la jornada a la plaça de Sant Joan per vendre els llantions que il·luminaran els balcons i finestres del Berguedà la nit de Nadal, així com també per vendre els cors de xocolata solidaris. Durant la jornada hi haurà actuacions i els berguedans que s'hi acostin podran penjar els seus somnis i desitjos en un arbre que hi haurà instal·lat a la parada de l'entitat.

Per altra banda, Creu Roja Berguedà, abans d'aquestes festes, ha celebrat amb els seus usuaris més grans una festa per desitjar-los un bon Nadal amb l'objectiu de compartir tots plegats una estona. Igualment, han rebut un petit detall els usuaris del servei d'acompanyament a la gent gran i d'altres programes.