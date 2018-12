Horrorland obre les portes de la seva versió nadalenca de tres dies, avui

El parc de terror de Cercs, Hor-rorland, tornarà a obrir portes avui i els dies 29 i 30 de desembre. Tal com ja va avançar aquest diari hi haurà una nova atracció, Krampus, que promet «ensurts i sorpreses totalment imprevisibles»; i Xmas Xtrem, la nova versió de l' extreme house del parc que «ret homenatge a les tradicions catalanes pròpies de Nadal però en una versió més escatològica i que, novament, obligarà els participants a firmar un contracte de consentiment per participar-hi». Fins ahir s'havien venut el 80% de les 4.500 entrades, segons els organitzadors.

Hi tornarà a haver espectacles pirotècnics i s'han climatitzat les zones cobertes del parc i muntat carros per oferir creps i dolços.

L'«Horrorland Christmas Edition» és només un espectacle per a adults. Per aquesta raó, els promotors recomanen no portar-hi els infants per tal que els més petits puguin mantenir «la pròpia màgia d'aquesta festivitat».