Onze municipis demanen 7,6 milions en subvencions als fons europeus Feder

Onze municipis de bracet amb el Consell del Berguedà han presentat 25 peticions d'ajudes de projectes per un valor de 7,6 milions d'euros al fons Feder en dues línies d'ajudes: per 14 projectes d'estalvi i eficiència energètica en edificis, equipaments i serveis públics del Berguedà, amb un import global de 4.770.573,5 euros; i per 11 projectes més per impulsar els recursos patrimonials al voltant de la Via Blava del Berguedà, per un import de 2.988.720,82 euros. Així es va informar anit a l'últim ple del 2018 del Consell Comarcal del Berguedà, i anteriorment al consell d'alcaldes, celebrat a la tarda. En el cas de concedir-se, aquestes ajudes cobreixen el 50% del cost del projecte. De manera que els ens locals han de disposar de mitjans per pagar la part que no cobreixin amb les subvencions europees en el cas que se'ls atorguin.

Els projectes que s'han demanat per impulsar l'estalvi i l'eficiència energètica són per fer una xarxa de calor i caldera de biomassa a Gironella; un sistema de calefacció i producció d'aigua calenta sanitària amb biomassa a Puig-reig; una xarxa de calor amb biomassa al col·legi Santa Maria d'Avià i la llar d'infants; la millora ambiental i eficiència energètica del centre cívic de Guardiola amb canvi de caldera i llum; la creació d'una xarxa de calor alimentada amb biomassa en diferents edificis públics de Vallcebre; dotar d'energia solar tèrmica els vestidors del camp de futbol de Guardiola de Berguedà i Avià; la millora energètica de l'enllumenat públic de Cercs; la reforma de l'enllumenat públic de Gironella; la substitució dels vidres i la fusteria exterior de l'edifici de l'ajuntament de Puig-reig; la millora dels tancaments de l'ajuntament de Guardiola i també el d'Avià. També s'havia demanat ajuda al Feder per a la implantació del nou sistema de recollida de residus del porta a porta a 12 municipis.

Pel que fa als 11 projectes per impulsar recursos patrimonials a l'entorn de la Via Blava del Berguedà, els ajuntaments demanen ajudes per a la restauració de l'edifici de Palau de Bagà; per fer l'estabilització del sostre de la Mina de Petroli de Riutort de Guardiola; per crear un itinerari exterior de la ruta del Cretaci del Centre d'Interpretació dels Dinosaures de Fumanya, a Fígols i Cercs; per a la remodelació de l'església Vella de Gironella; per millorar tancaments de la Torre de l'Amo de Viladomiu Nou (Gironella); per al projecte de consolidació del Pont Vell de Gironella; per a la creació d'un parc i miranda sobre el riu Llobregat a l'entrada sud de Gironella; per a l'adequació de la segona planta del Museu d'Art del Bolet de Montmajor per a activitats de divulgació del món del bolet; per rehabilitar i condicionar l'edifici Batan i les Cardes a la colònia Pons de Puig-reig com a centre d'entitats; per a la millora paisatgística del bosquet de Cal Pons i l'ampliació de l'enllumenat públic a la zona del Bosquet de Cal Pons i el camí d'accés a la Torre Nova de Puig-reig.



Sense les ajudes promeses

El 7 de febrer d'enguany el responsable de l'àrea d'infraestructures de la Diputació de Barcelona Jordi Fàbrega va anunciar als alcaldes berguedans a Vallcebre que l'ens destinaria una partida de 500.000 euros a ajudar els ajuntaments de l'alt Berguedà a netejar camins per les extraordinàries nevades del febrer passat. Doncs bé, d'aquells diners només n'han arribat a la comarca una tercera part, segons el president del Consell Josep Lara. Municipis com el de Saldes només han rebut un 50% del total dels diners que van haver d'invertir per treure la neu de camins, uns 35.000 euros segon el batlle Moisès Massana, o un 25% en el cas de Castellar de n'Hug, segons va explicar l'alcalde Salvador Juncà després del consell d'alcaldes on ell i altres batlles com el de la Nou, Eleuteri Adelantado, van expressar el malestar perquè la promesa d'ajudes de la Diputació «anunciada a bombo i plateret» no s'ha complert.