El parc de terror de Cercs «és un gran èxit i s'està consolidant com un projecte de futur, ple d'èxit i moltes oportunitats per a Cercs i el Berguedà». Així ho explicava a Regió7 Jesús Calderer, l'alcalde de Cercs, que valorava amb satisfacció la continuïtat del parc de ter-ror al municipi almenys fins al 2022. Després de l'excel·lent acollida de la versió de tardor que ha convertit el parc en el fenomen de l'any, «entenem que el que faran a partir d'ara són proves per veure com respon la gent» a l'actual versió de Nadal. Actualment encara han d'establir el calendari d'obertures del 2019, que probablement inclourà dies d'estiu.