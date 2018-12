Gironella amplia els carrers amb aparcament limitat

L'Ajuntament de Gironella ha decidit ampliar el nombre de car-rers del barri vell on hi haurà estacionament limitat i gratuït. Els canvis en el reglament que regula aquests estacionament s'aplicaran a partir del 14 de gener i s'ha consensuat amb els veïns de les noves zones on s'aplicarà aquest sistema que vol afavorir la rotació dels vehicles estacionats al centre històric del municipi.

La zona d'aparcament limitat però gratuït s'amplia als carrers Padró, Pas de la Muralla i Olvan Alt fins al número 46. L'horari de control obligatori també es veu afectat, passarà de les 24 hores actuals i els 7 dies a la setmana a 14 hores de 8 del matí a 10 de la nit de dilluns a dissabte per a les persones no residents, que podran estacionar-hi el temps màxim que indiquen els corresponents se-nyals d'estacionament (una hora i mitja). Aquests canvis, però, no afecten els residents, que podran tenir el vehicle estacionat sense moure'l un màxim de vuit dies si utilitzen el carnet de residents, segons ha explicat a Regió7 el regidor de Seguretat Ciutadana, Josep M. Castellà.

El regidor ha afegit que els canvis s'han fet «arran de les demandes dels veïns». El consistori s'ha proposat solucionar problemes d'estacionament als carrers mencionats. Castellà ha explicat que a la plaça del carrer Padró «es regularà el trànsit» i es crearan al voltant de vint places a les dues bandes amb l'objectiu de descongestionar la plaça de la presència de cotxes.

Amb l'ampliació, les vies del barri vell on s'aplicarà el nou reglament d'estacionament limitat i gratuït són les següents: carrers de Pont Vell, Baixada del Castell, del Roser, passatge del Roser, places de la Vila i de l'Església, carrers de la Fe, de Mossèn Bover,de Mestre Font Parera i d'Olvan Alt (fins al número 46), Padró i Pas de la Muralla.

Tal com ja va explicar aquest diari, Gironella va estrenar a la primavera una zona d'aparcament preferent per als veïns del barri vell. Aquesta mesura va entrar en funcionament paral·lelament amb la transformació dels estacionaments d'aquesta part de la vila en aparcaments de control horari limitat de zona vermella, és a dir, gratuït, seguint el mateix model que ja funcionava d'antuvi a la principal artèria del nucli urbà, l'avinguda Catalunya.

La implantació d'aquest sistema d'aparcament limitat i gratuït, preferent per als residents del bar-ri vell, en aquest cas, pretén donar compliment a les recomanacions i directrius del pla de mobilitat del municipi, amb l'objectiu de garantir la rotació de vehicles al barri vell però sense perjudicar els residents de la zona.