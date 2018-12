El Consell reclama a la delegació del Govern rebre ajudes pendents dels Miner

Des que el 2013 el govern del PP a Madrid va decidir que no pagava els 4,4 milions d'euros d'ajudes concedits al Berguedà dels fons per a la reconversió de zones mineres, els Miner, perquè no hi havia diners per fer-ho, la comarca ha intentat, fins ara infructuosament, que l'Estat assumís el pagament d'aquestes ajudes amb què comptaven els 14 ajuntaments i ens de la comarca que les havien demanat, que havien rebut el vistiplau i que havien de fer possibles inversions per valor de 7 milions d'euros. Es tracta d'ajudes ja aprovades del fons per a la reconversió de les comarques mineres del període 2008-2011. Només estaven pendents de la signatura d'un conveni.

Ara, el Consell Comarcal ha tornat a plantejar la reclamació dels ajuntaments i ens berguedans. Ho ha fet davant de la subdelegada Montse Garcia, amb qui recentment s'ha entrevistat el conseller i vicepresident comarcal Abel Garcia (PSC). «Aquest tema no està enterrat ni de bon tros», ha assegurat Garcia. En la trobada, el conseller comarcal va informar-la de les reclamacions de la comarca per cobrar aquest deute. «No pararem d'insistir en les reivindicacions i si cal anirem al ministeri». El vicepresident del Consell ha destacat la necessitat «d'establir ponts reals entre Madrid i Catalunya» per aconseguir el pagament de les ajudes. I també perquè el Berguedà torni a ser a la taula de la mineria (ens del qual ja havia format part) per poder rebre més subvencions dels Miner.



Falta de diners

Madrid no va pagar els 4,4 milions d'euros d'ajudes dels Miner perquè no hi havia diners a les arques públiques, segons van argumentar dirigents populars al seu dia.

Les actuacions que els ajuntaments i ens del Berguedà comptaven cofinançar amb les ajudes aprovades pels Miner han patit la falta del pagament d'aquestes ajudes. En alguns casos s'han pogut acabar gràcies a línies de finançament alternatives. Aquest seria el cas, per exemple, del Centre d'Interpretació Paleontològic de Fumanya, que es va poder obrir al públic gràcies a una ajuda de la Diputació de Barcelona. D'altres projectes van quedar aturats i no han vist la llum, entre altres raons per falta de finançament, com per exemple la nova Casa de la Patum de Berga.

Del total dels 4,4 milions d'euros d'ajudes pendents, mig milió d'euros corresponen a l'any 2008; del 2009 hi ha pendent 1.290.000 euros; del 2010 hi ha pendent un total d'1.297.525 euros; mentre que del 2011 la comarca tenia aprovats 1.340.000 euros. Les subvencions havien estat concedides per a projectes d'infraestructures que havien demanat els ajuntaments d'Avià, Bagà, Berga, Cercs, Castellar del Riu, Guardiola de Berguedà, la Pobla de Lillet, Saldes, Olvan, Gósol i Fígols, així com també el Consell Comarcal del Berguedà, el Consorci de la Ruta Minera(encara actiu) i el desaparegut Consorci de Formació i d'Iniciatives Cercs Berguedà (CFI).

Des que el 2013 el govern del PP va dir que no pagava, el Consell ha anat reclamant el pagament del deute. Ho han fet també des d'altres institucions, fins ara sense cap resultat. Per exemple, l'estiu del 2017 la senadora bagenca Mirella Cortès (ERC) va anunciar que havien aconseguit el compromís del llavors ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, per retornar el deute de les ajudes Miner al Berguedà. Tanmateix, això no ha passat. Val a dir que entremig hi ha hagut l'aplicació del 155 i un canvi de govern. Aquest agost, la senadora bagenca va explicar a aquest diari que el ministeri va redactar el conveni per fer el pagament dels diners. Segons Cortès, per Catalunya havia de signar el llavors conseller d'Empresa Santi Vila, que no ho va fer. Mirella Cortès va dir que aquest setembre tornaria a posar fil a l'agulla «per engegar un altre cop la maquinària perquè no vull que això es perdi de cap de les maneres». Aquest diari ha intentat -infructuosament-, saber els resultats de les noves gestions anunciades per Cortès, a qui no ha pogut localitzar.