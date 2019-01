La cavalcada de Reis de Berga no tindrà un Baltasar negre 'de veritat'

La cavalcada de Reis de Berga d'aquest any no tindrà un Baltasar negre «de veritat» tal com demanava fa unes setmanes el col·lectiu Casa Nostra Casa Vostra amb la campanya #BaltasarDeVeritat. L'Ajuntament de Berga i les entitats organitzadores de la cavalcada a la ciutat s'han reunit aquest desembre amb representants de l'associació Unitat Contra el Feixisme i el Racisme del Berguedà, que donen suport a la iniciativa, però finalment s'ha descartat l'opció que aquest 2019 el rei Baltasar sigui una persona negra, tenint en compte que l'organització de la cavalcada ja fa mesos que està en marxa.

La campanya #BaltasarDeVeritat demana als ajuntaments i les comissions organitzadores de les cavalcades de reis que es deixi de pintar de negre les persones que formen part de la carrossa del rei Baltasar. Es tracta d'una campa-nya que pretén posar fi a aquesta pràctica i que siguin les persones negres les que representin aquests papers. Tot i que en alguns municipis el rei negre l'encarna una persona negra, a Berga mai ha estat així, i enguany tampoc ho serà.

Tal com han recordat fonts del consistori berguedà, la cavalcada a la ciutat té la col·laboració de La Bauma dels Encantats, la Penya Boletaire i Colònies a Borredà, que s'encarreguen de gestionar cadascuna de les carrosses, i han al·legat la manca de temps de maniobra per reaccionar, tenint en compte que «l'organització de la cavalcada és una tasca que requereix mesos de preparació a causa del gran volum de persones que prenen part en l'esdeveniment».

En la darrera sessió realitzada entre l'Ajuntament de Berga i les entitats col·laboradores per concretar els últims detalls de la cavalcada del 2019, també hi van participar els representants de l'associació Unitat Contra el Feixisme i el Racisme del Berguedà, que dona suport a la campanya. La trobada va servir per exposar i intercanviar punts de vista sobre les demandes de la campanya i l'estructura organitzativa de la cavalcada berguedana.

Tot i que enguany no hi haurà canvis en la cavalcada «per la impossibilitat de donar resposta de forma immediata a les peticions de la campanya, tenint en compte que el gruix dels preparatius han estat treballats i acordats des de fa setmanes», l'Ajuntament de Berga i les entitats que formen part de l'organització de la cavalcada es comprometen a «treballar conjuntament amb les associacions impulsores de la campanya» per facilitar i incorporar progressivament la participació de persones negres a la cavalcada de la ciutat.