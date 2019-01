Guardiola tindrà sala polivalent nou anys després d'enderrocar el pavelló

Guardiola de Berguedà estrenarà sala polivalent el primer semestre d'aquest any 2019. El projecte està a punt d'entrar en procés de licitació perquè les obres puguin executar-se en els propers mesos, tal com ha explicat l'alcalde de Guardiola, Josep Lara. L'equipament costarà 400.000 euros i és finançat per la Diputació de Barcelona. La construcció d'un espai polivalent per poder-hi fer actes multitudinaris solucionarà una de les mancances que té el municipi després que fa nou anys s'hagués d'enderrocar l'antic pavelló, afectat de carbonatosi i del qual perillava la seva estructura.

Josep Lara ha explicat a Regió7 que la intenció de l'executiu és que la primera fase de l'equipament estigui enllestida durant aquest primer mig any. Amb la primera actuació s'erigirà l'estructura de la sala polivalent al damunt de la pista que ja existeix, es construirà la teulada i es farà un semitancament de les parets. Tal com ha destacat Lara, aquesta primera fase no inclou el tancament total del pavelló. «Havíem de prioritzar per poder tirar endavant el projecte, i hem apostat per fer les parts més importants», ha detallat. Ha concretat que, ara per ara, les parets quedaran tancades fins aproximadament la meitat de l'estructura, en espera de poder trobar el finançament necessari per completar el tancament. «Al principi ens havíem plantejat deixar les parets sense tancar del tot, però, tenint en compte que a l'alt Berguedà les temperatures són fredes, creiem que hem de fer una segona fase i tancar del tot les parets», ha dit.

L'objectiu del nou equipament és que funcioni com a sala polivalent per a activitats multitudinàries. «No només ha de servir per fer-hi activitats esportives, que també –i més tenint en compte l'auge del CCR Alt Berguedà amb activitat també a Guardiola i amb molts infants al planter–, sinó que acollirà celebracions diverses, com els actes de la festa major o d'altres esdeveniments que requereixin un espai gran i a cobert», ha explicat. A Guardiola no hi ha cap sala d'aquestes característiques, i és per això que Lara en defensa la seva necessitat.

L'agost del 2009 el pavelló del municipi va quedar tancat al públic perquè tenia problemes estructurals i l'equipament va haver-se d'enderrocar la tardor del 2010. Tot i que des de llavors el consistori ha tingut el projecte entre mans, no ha estat fins ara que s'ha pogut desenvolupar. Lara ha recordat que era una de les prioritats del mandat, però que no ha estat fins al darrer any que s'ha pogut executar. L'alcalde, Josep Lara, apunta a l'aplicació de l'article 155 a l'en- darreriment de l'inici de l'obra, ja que recorda que la subvenció de la Diputació de Barcelona estava concedida.